Barrales advierte que seguirá reclamando justicia por Colegio Rébsamen

Lamento que le moleste a la delegada que se le toque este tema, pero en otros países sin duda la candidata (Sheinbaum) no estaría participando en este proceso, señaló; la candidata Por el Frente pidió no olvidar el caso

La candidata a la Jefatura de Gobierno de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales, advirtió que seguirá denunciado y reclamando justicia para los padres que perdieron a sus hijos el 19 de septiembre en el Colegio Rébsamen y el Tec de Monterrey.

“Lamento que le moleste a la delegada que se le toque este tema, pero en otros países sin duda la candidata (Claudia Sheinbaum), la delegada de Tlalpan, no solamente no estaría participando en un proceso, sometiéndose a una votación, estaría seguramente rindiendo cuentas”, dijo Barrales Magdaleno.

Entrevistada en el marco de un recorrido por calles de la zona alta de Tulyehualco, en la delegación Xochimilco, señaló que en ese tema lo importante es que no se encapsule, que no parezca que no sucedió nada y confió en el trabajo de las instituciones de justicia; “lo que hay que hacer es darles condiciones para que cumplan con su tarea”.

Vamos a rescatar a Tlalpan de los malos gobiernos, acompáñanos: https://t.co/tLbrPTAMq2 — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 21 de abril de 2018

Indicó que hasta el momento, después del debate, no ha tenido ningún acercamiento con los padres de familia, sin embargo una persona de su equipo ha estado acudiendo a algunas convocatorias, donde manifiestan su preocupación y les inquieta cómo ha transcurrido el tiempo y no tienen una respuesta.

Comentó que ha sido congruente en su reclamo de justicia para que no haya impunidad, “mi posición ha sido la misma cuando vivimos la tragedia del ABC, he condenado todos estos acontecimientos lamentables de Ayotzinapa”, por lo que, dijo, no le interesa que la acusen de este tema en términos políticos.

Por otro lado reiteró su compromiso para combatir el narcotráfico y narcomenudeo, y recordó que se tienen dos opciones para resolver este tema que vive el país y la ciudad en cuanto a violencia e inseguridad.

Por un lado Morena que propone el perdón a delincuentes, a los narcodelincuentes, la amnistía, el diálogo y seguramente hasta el agradecimiento.

Mientras el Frente plantea combatirlo con la fuerza de la ley y sin lugar a la discrecionalidad, toda vez que los delitos están claramente tipificados y recordó la actitud del delegado de Tláhuac, quien remodeló un restaurante que sirvió como centro de operaciones del narcotrafico.

cls