La más grande exhibición retrospectiva, que concentra seis décadas del trabajo del británico David Hockney (Yorkshire, Gran Bretaña, 1937), abrió sus puertas este invierno en el Met, en Nueva York, el único recinto en América que albergará hasta el 25 de febrero de 2018 la mayor cantidad de piezas del pintor que rompió las barreras de la perspectiva.

La obra del autor reconocido por sus coloridos cuadros de piscinas y patios traseros de la California de los sesenta destaca por sus experimentos para convertir el movimiento, espacio y tiempo en dos dimensiones.

Hockney, quien ha transitado de la abstracción modernista a la pintura de paisajes, continúa desafiando los protocolos de la pintura investigando la naturaleza de la visión y la representación a través de la contemplación.

El Dato: David Hockney recibió 10 libras esterlinas por el primer cuadro que pintó; se titula Retrato de mi padre, de 1955.

Sus experimentos con la ilusión y el realismo exponen su rebeldía contra el sistema que establece una perspectiva única para el creador.

A los 80 años de edad, el artista, quien pinta todos los días, se ha volcado a retratar paisajes de su natal Yorkshire y agrega a su creación artística herramientas del siglo XXI como la pintura digital y el iPad.

“Esta es la primera gran retrospectiva de este artista en Nueva York en los últimos 30 años.

“Lo que me emociona es mostrar partes de su carrera artística que tal vez no son tan conocidas”, dijo el curador de la exhibición, Ian Alteveer.

Abiertamente gay, la obra del británico refleja la irreverencia y la rebeldía en la primera parte de la exhibición, la cual hace un recorrido por el trabajo temprano de Hockney, quien incorporó frases de los grafitis de baños públicos en Londres y referencias a la poesía de Walt Whitman y William Blake en sus creaciones.

Cleaning teeth, early morning…, de 1962, representa, cinco años antes de que la homosexualidad fuera descriminalizada en Gran Bretaña, a una pareja de varones en un explícito acto sexual.

En esta etapa la influencia del expresionismo abstracto de Alan Davie, Roger Hilton, y por consiguiente Jackson Pollock, es notable en el artista con sus manchones de pintura que evocan la libertad creativa.

Sin embargo, en 1964 el británico visita la costa oeste de Estados Unidos, lo que cambia su forma de hacer arte.

Es en la soleada California donde Hockney comienza a pintar paisajes, escenas cotidianas y retratos dobles y se aproxima a una fase naturalista, alejada del circuito artístico NY-Londres-París.

Ahí, asombrado por las líneas modernistas de los edificios, el sol, la naturaleza y la gente, el británico empieza a desarrollar un discurso minimalista, que le sirve como herramienta para capturar las cualidades del agua y de los paisajes en piscinas y traspatios californianos.

“California era para mí la tierra soleada de los estudios de cine y de gente hermosa semidesnuda”, rememora el artista.

Muestra de este embelesamiento son A Bigger Splash y A lawn being sprinkled (ambas de 1967), que con sus pequeñas pinceladas y sus líneas definidas se contraponen a la energía machista desbordada del expresionismo abstracto.

Con este discurso Hockney elabora entonces sus retratos casi de tamaño natural, en los que evoca momentos y detalles como en una de sus obras más conocidas, Portrait of An Artist (pool with two figures), de 1972, en la que también recurre a técnicas del impresionismo para dar profundidad y volumen a sus paisajes.

La exhibición, que está montada en la galería 999 del Museo Metropolitano de Arte, en la Quinta Avenida, también revisa los experimentos de Hockney con el cubismo y la perspectiva en un salón dedicado a paisajes de EU y su natal Yorkshire.

En Large interior… (1988) el pintor elabora una composición cubista y con tonos intensos, mientras que en Going up Garrowby Hill (2000) coloca al espectador en un punto desde el cual puede apreciar las diferentes perspectivas del camino que ha experimentado el creador.

Pero la muestra no solamente incluye los icónicos trabajos de David Hockney, sino también sus últimas creaciones para iPad y un óleo sobre tela que justo concluyó este año, en el ya también fue objeto de otro pomposo homenaje en la Tate Gallery de Londres.