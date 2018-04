En el primer debate de los cinco presidenciables, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se presentó al Palacio de Minería con más de una decena de propuestas; Ricardo Anaya, de la alianza Por México al Frente, dispuesto a atacar a sus contrincantes; Andrés Manuel López Obrador, evasivo, pues de 43 cuestionamientos que le hicieron sólo respondió 13, y los independientes: Margarita Zavala, con un discurso centrado en los valores, y el gobernador de Nuevo León con licencia, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, con ocurrencias, como cercenarle una mano a los funcionarios que incurran en actos de corrupción.

Desde la tarde de ayer, los simpatizantes de quienes aspiran a Los Pinos se concentraron a las afueras del Palacio de Minería para apoyarlos. Los únicos que no lo hicieron fueron los seguidores de Zavala y de El Bronco.

Al interior del recinto cultural, el tres veces candidato y exjefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, mostró un rostro seco y su promesa de no mencionar más la palabra “mafia del poder” fue quebrantada, ya que, a lo largo de las dos horas que duró el debate, la utilizó en tres ocasiones.

“Ya no les puedo llamar mafia del poder, porque ahora estamos en una temporada de amor y paz”, dijo el tabasqueño el pasado 2 de abril, durante un mitin que realizó en Nuevo León.

Y es que al hablar de las comodidades de la clase política, el morenista señaló que “vamos también a terminar con todos los privilegios que hay en el gobierno, para que el gobierno esté al servicio de la mafia del poder les pagan muy bien, gratifican muy bien a los altos funcionarios públicos que se dan la gran vida”, expuso.

Además, presumió con gráficas en carteles que durante su administración se redujeron los índices delictivos:

“En mi gobierno reduje en 38 por ciento el delito de secuestro, mientras que a nivel nacional, en el gobierno del PAN, se triplicó, y a las pruebas me remito. Como Jefe de Gobierno reduje la incidencia delictiva, robo de vehículo con violencia y homicidios a la baja. Sólo en 2005 se registraron en la capital 684 homicidios y en 2017 mil 84”, aseguró el oriundo de Macuspana.

Rodríguez Calderón sacó una bala y señaló que una de ellas le había quitado la vida a uno de sus hijos:

“Esta es una bala que guardé. No la había sacado nunca, hoy la traje precisamente porque miles de balas están tiradas en muchas partes del país, es una parte que a mí me mueve y por eso estoy aquí, porque le hice una promesa a mi hijo, que lo encontré muerto, y la autoridad no me ayudó, como ninguna autoridad ayuda a aquellos que pierden la vida”.

Al respecto, Meade le replicó a López Obrador qué había hecho durante su gestión cuando su esposa Juana Cuevas fue víctima de la delincuencia, al tiempo que propuso que a los 100 días de su gobierno, en caso de ganar los comicios del próximo 1 de julio, impulsará un código penal único para que delitos, como robo, extorsión, feminicidio y homicidio, se castiguen igual en todo el país.

“A Juana, mi esposa, la han asaltado dos veces. La última cuando iba en el coche. Andrés Manuel, tú eras el Jefe de Gobierno, mientras haya impunidad, no puede haber seguridad”.

El cinco veces secretario de Estado se mostró a favor de la Ley de Seguridad Interior, porque se requiere dar certidumbre jurídica a la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.

“Si le damos a las Fuerzas Armadas certeza jurídica, el ciudadano tendrá calidad de modo, tiempo, y circunstancia en el que las Fuerzas Armadas están actuando; le hemos pedido mucho a nuestro Ejército y a nuestra Marina, merecen que les demos seguridad en su actuación, y el ciudadano merece tener absoluta claridad cuando ve al Ejército y a la Marina, de qué se espera de ellos, por cuánto tiempo, por qué modo y por qué circunstancia”, expuso el abanderado del PRI, PVEM y Nueva Alianza.

Anaya, por su parte, argumentó: «Es falso que cuando fuera Jefe de Gobierno disminuyera la seguridad, por cada 100 casos en el país los secuestros crecieron 88 por ciento en la Ciudad de México. Él va a decir que no es cierto que son los números de la mafia del poder, entonces, ¿por qué salieron medio millón de personas a manifestarse contra la inseguridad cuando era Jefe de Gobierno?

En las 31 intervenciones de Margarita Zavala se mostró emotiva, pero no presentó ninguna propuesta. Su mensaje estuvo centrado en los valores, pero le faltaron los cómos.

El Bronco, por su parte, sacó a relucir algunas ocurrencias, como cercenarle una mano a los servidores públicos corruptos.

“Presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla, necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo, países que han salido de esa corrupción lo han hecho, la única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. Creo que esta es una parte importante, tenemos que ir más allá de lo que ya hicimos”, indicó.

En otra de sus intervenciones, el neoleonés les propuso a los demás presidenciables a renunciar a los recursos que les proporciona el INE, para que se “rasquen con sus propias uñas”.

“12 mil millones de pesos que, si aquí los candidatos están de acuerdo, regresárselo a los mexicanos en la iniciativa que presentaremos para que ya no tengan los partidos políticos dinero, que cada quien se rasque con sus propias uñas, serán destinados precisamente a toda la zona indígena del país que lo merece, que no les hemos dado gran cosa, que le podamos quitar a los migrantes mexicanos toda esa ambición que tienen los partidos políticos porque les deberíamos de hacer un monumento, están trabajando en el otro lado y luego cuando vienen para acá nos lo fregamos”, propuso.

El Dato: En el segundo debate , en Tijuana, habrá 50 ciudadanos asistentes, elegidos a través de una muestra representativa en esa ciudad fronteriza.

Y no titubeó en dirigirse a Andrés Manuel López Obrador ni a ninguno de los otros candidatos para que le firmaran esa propuesta, a lo que el tabasqueño, haciéndose a un lado, se limitó a decir: “pásalo para allá”, señalando a José Antonio Meade y a Ricardo Anaya.

Tampoco faltó la queja del tabasqueño al decir que “todos están aquí contra mí, echándome montón, ¡miren!”.

Todos se proclaman ganadores del debate

José Antonio Meade, Margarita Zavala y Ricardo Anaya se declararon “ganadores” del primer debate presidencial; mientras que Andrés Manuel López Obrador se limitó a decir que el triunfador de este ejercicio fue “ya saben quién”. Y Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, prefirió no proclamarse victorioso y dejar esa decisión a la ciudadanía.

Con estas afirmaciones, los candidatos y la candidata a la Presidencia dejaron el Palacio de Minería, no sin antes saludar a la prensa con la mano y regalar una sonrisa que los dejó ver satisfechos en el primero de los tres encuentros que el INE programó.

Después de acelerar su arribo a la sede del debate, por la lluvia que durante la mayor parte de la noche ambientó el evento, los presidenciables tomaron su tiempo para escuchar las consignas a favor o en contra de grupos que aguardaban afuera del Palacio de Minería, en especial los dirigidos a Anaya y a AMLO.

Los cinco participantes continuaron su camino a sus respectivas casas de campaña para celebrar con sus simpatizantes “la victoria” que cada uno asumió al término del panel.

Con información de Laura Arana