Exmodelo Playboy, libre de acuerdo; ya puede hablar de relación con Trump

La exmodelo Karen McDougal consiguió liberarse de un acuerdo de confidencialidad; había recibido 150 mil dólares para no revelar la historia

Karen McDougal, la exmodelo de Playboy que supuestamente tuvo una aventura con el presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado a un acuerdo este miércoles con la compañía a la que pertenece The National Enquirer, America Media Inc., que le permitirá hablar libremente sobre su relación con el mandatario.

McDougal llevó el mes pasado ante los tribunales a America Media Inc., dirigida por David J. Pecker, amigo de Trump, para invalidar un acuerdo legal de 2016 que le impedía hablar sobre su aventura con el presidente estadounidense.

La exmodelo recibió 150 mil dólares de America Media Inc. por cederles la exclusiva sobre su aventura con Trump. Esta empresa es conocida por llevar a cabo la práctica de catch and kill con las historias que pueden dañar a los amigos de Pecker: contactar a los protagonistas, negociar con ellos para adquirir la exclusividad sobre su testimonio y luego no publicar nada al respecto.

Según el acuerdo, AMI ha informado de que tendría derecho de recibir hasta 75 mil dólares de las ganancias futuras de la venta de su historia sobre la supuesta aventura con Trump.

McDougal también aparecerá en la portada de septiembre de la revista Men’s Journal, que incluirá un amplio artículo sobre ella, según la compañía.

La exmodelo, que se quedará con los 150 mil dólares, sostiene haber mantenido una relación con Trump durante varios meses, desveló su versión de los hechos en un artículo publicado por la revista The New Yorker.

Según su testimonio, ambos se conocieron en una fiesta en la Mansión Playboy en junio de 2006 y, tras mantener contacto regular por teléfono durante un tiempo, se citaron en un hotel de Los Ángeles.

La exmodelo aseguró que en esa primera cita tuvieron relaciones sexuales y que el magnate neoyorquino intentó darle dinero, algo que ella rechazó. La relación continuó durante nueve meses, durante los que se vieron en Los Ángeles y en otras ciudades, hasta que ella le puso fin.

En aquel entonces, Trump estaba ya casado con su actual esposa, Melania, y su hijo menor, Barron, había nacido hacía unos meses.

cms