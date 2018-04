José Antonio Meade Kuribeña

Código penal único para robo

Igualar sanciones: Crear el Código Penal Único para homologar criterios (robo, extorsión, feminicidio y homicidio) en el combate a los delitos para que se castiguen igual en el país, así como una agencia especializada que cuatriplique la capacidad de investigación para combatir la impunidad y dar certeza a las fuerzas armadas.

Crear un Fondo: Retirar el dinero y las armas a los grupos delictivos ha sido una de las principales propuestas en materia de seguridad, para que los delincuentes no se defiendan con estos recursos y se ocupen en un fondo de becas para estudiantes, así no salen de la cárcel y los niños tienen la oportunidad de estudiar.

Presidente sin fuero: Con su iniciativa a la Cámara de Diputados, el aspirante quedaría sin fuero durante su gestión para enfrentar acusaciones; creará Ministerios Públicos Autónomos, 7de7 obligatoria, contratos abiertos de cualquier obra o licitación, y que SAT e INE sean parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

Avanzar contigo: Guarderías de tiempo completo, hospitales al cien, niños que nazcan sin pobreza y seguro social para trabajadoras del hogar: “Por primera vez el PRI escogió a un ciudadano honesto capaz y con experiencia (…) un ciudadano que no tiene más compromiso que con los ciudadanos”.

Ricardo Anaya Cortés

Legislar la revocación de mandato

Reforzar la policía: Para combatir a la delincuencia plantea duplicar los efectivos de la Policía Federal y apoyarse del Ejército y la Secretaría de Marina hasta que se tengan elementos confiables para que los mexicanos puedan volver a confiar en las autoridades.

Fiscal autónomo: Crear un fiscal anticorrupción que no sea propuesto por el Presidente de la República para que pueda ejercer su trabajo de manera autónoma. Cárcel a funcionarios corruptos y “muerte civil”, es decir, que no vuelvan a ejercer un cargo de elección popular.

Juzgar al ejecutivo: Reformar el artículo 108 constitucional para que el Presidente de la República pueda ser juzgado; también que el Jefe del Ejecutivo rinda cuentas ante el Congreso y aseguró que apoyará la revocación del mandato, siempre y cuando, ésta esté legislada.

Prensa Libre: Apoyar el trabajo de los medios de comunicación para que periodistas realicen su trabajo de forma libre y con respeto, fortalecer a la sociedad civil. Sobre los jóvenes, los atenderá con educación, deporte, cultura y trabajo. Ello evitará, dijo, que sigan delinquiendo.

Andrés Manuel López Obrador

Amnistía para criminales, no impunidad

Plan de amnistía: Para combatir la inseguridad y la violencia en el país, señaló que analizará todas las opciones, incluida la amnistía a delincuentes. Para ello, dijo, convocará desde diciembre a expertos de la academia, política, empresas, e incluso la Iglesia para elaborar un plan de trabajo en la materia.

Gobierno honesto: Para erradicar la corrupción el morenista tampoco dio propuestas concretas, sin embargo reiteró que gobernará con el ejemplo, siendo honesto y fiel a sus principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Además reiteró que ni a sus familiares ni a sus amigos les tolerará un acto de corrupción.

Eliminar privilegios: Aunque no explicó cómo reducirá la pobreza, aseguró es su origen es la inseguridad y la violencia, pues hay una estrategia fallida. También expresó que para eliminar privilegios reducirá los sueldos de altos funcionarios, incluido el suyo, venderá el avión Presidencial y eliminará las pensiones a expresidentes.

Revocar mandato: Reiteró su plan de revocación de mandato cada dos años, para ello, enviará una iniciativa al Congreso para que se apruebe una reforma constitucional, que permita la realización de una consulta ciudadana donde el pueblo decida si el Presidente de la República se queda o se va.

Margarita Zavala

Gobernar con valores y tecnología

Más tecnología: En caso de ganar, la candidata independiente fortalecerá las corporaciones policiacas locales e incrementará la tecnología e inteligencia para mejorar la justicia y combatir la inseguridad. Adicionalmente sugirió la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y fortalecer los valores.

Promover valores: La aspirante presidencial detalló que para resolver el tema de la seguridad utilizará todo lo que esté a su alcance, incluso a las fuerzas armadas, además de priorizar el combate al feminicidio, la trata de personas y a la desaparición de niños, de adolescentes y de jóvenes, así como promover valores.

Atacar la impunidad: Propuso fortalecer una cultura de legalidad y con ello acabar con la impunidad.Asimismo, planteó consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción y tener 32 fiscalías generales autónomas en los estados, que tengan independencia en la investigación de los delitos.

Respaldo ciudadano: En el combate a la corrupción, Margarita Zavala se comprometió a habilitar un observatorio ciudadano, así como consolidar el Sistema Anticorrupción y contar con una Fiscalía General autónoma e independiente, para dar paso a investigaciones creíbles y justas.

Jaime Rodríguez Calderón

Castigar con mutilación a delincuentes

Mutilar que robe: Para combatir la corrupción ofreció impulsar una ley para cortarle la mano a los que roben; además de contar con un Fiscal Autónomo y diputados autónomos, electos por los ciudadanos para fomentar la confianza de los mexicanos en el combate a la corrupción. Aseguró que esto ya se aplica en otros países.

Militarizar prepas: Para combatir la violencia, instaurar como en Nuevo León preparatorias militarizadas, donde el Ejército dará clases. Aseguró que esta estrategia funcionó bien en la entidad que gobernó, pues bajaron los índices de violencia “y los muchachos están muy contentos”.

Crear un FBI: Conformar una Policía Cibernética y construirá el FBI que dependerá sólo del Presidente para cambiar el sistema para que los gobernadores dejen de echarle la culpa a la Federación. Además, ofreció un gobierno abierto donde los mexicanos puedan dialogar y manifestar sus inquietudes directamente con el Ejecutivo.

Partidos sin dinero: Presentará una iniciativa que elimine el financiamiento público para los partidos políticos. “Estoy regresando nuestro dinero, invito a los candidatos a que regresen el dinero de la prerrogativa pública, creo que eso nos pondría al igual en condiciones”, expuso.