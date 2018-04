Hospitalizan al expresidente George H. W. Bush por infección en la sangre

El expresidente de Estados Unidos George H. W. Bush fue ingresado al área de terapia intensiva del Hospital Metodista de Houston, tras contraer una infección que se extendió a su sangre, confirmó el vocero familiar, Jim McGrath.

Apenas el fin de semana se realizó el funeral de su esposa, Barbara Bush, quien falleció el martes pasado a los 92 años.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on President Bush’s health. pic.twitter.com/8UkB53JHqD

— Jim McGrath (@jgm41) 23 de abril de 2018