Incluye FBI a Rafael Caro Quintero entre los 10 más buscados

El mexicano Rafael Caro Quintero fue incluido este jueves por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en la lista de los 10 fugitivos más buscados.

Las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de 20 millones de dólares por información que lleve a su arresto.

#FBI, @DEAHQ, #USMS, & @StateINL announced addition of Rafael Caro‐Quintero to FBI’s Ten Most Wanted Fugitives list. #RCQ is wanted for alleged involvement in the 1985 kidnapping & murder of DEA Special Agent Enrique Salazar. Call 1-800-CALL-FBI w/ tips. https://t.co/dJYdgg1gNF pic.twitter.com/7jlfD1pz7X

— FBI (@FBI) 12 de abril de 2018