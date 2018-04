El candidato presidencial por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México debe continuar, ya que es “extraordinario, se necesita y no puede ser denostado”, y recomendó a Andrés Manuel López Obrador no enojarse y hacer “propuestas inteligentes”.

“¿Tú crees que Andrés Manuel va a traerse avioncitos como en Venezuela?, no frieguen. Andrés Manuel tiene que ponerse las pilas y hacer propuestas que generen la riqueza para todos y no repartir la riqueza para los que trabajan, para los que no trabajan”, indicó.

Durante un recorrido por el mercado de La Lagunilla, El Bronco recordó que la nueva terminal aérea fue diseñada por expertos, por lo que “nos va a dar orgullo a todos, pero si se trata de revisar las obras, hay que revisar los segundos pisos de Andrés Manuel”.

Antes, en Toluca, Estado de México, propuso una bajar el IVA del 16 al 10 por ciento y el ISR de 35 al 27 por ciento en una primera etapa, para luego dejarlo en una tasa de 25 por ciento.

Lo anterior, traería un mayor ahorro para los empresarios, que se reflejaría en una mayor inversión en el crecimiento de las compañías y la generación de empleos.