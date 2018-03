Monito de las Lomas, en riesgo de morir, alertan

El ejemplar de capuchino que deambula en esa colonia no está habituado a sobrevivir en forma silvestre y no se puede alimentar por sí mismo, señala la directora de Proyecto Gran Simio México, Paulina Bermúdez; advierte que si no es capturado a la brevedad puede fallecer por estrés, por atropellamiento o electrocutado