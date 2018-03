Netflix lanza primer adelanto de la serie de Luis Miguel

La plataforma dio a conocer apenas 30 segundos de lo que se podrá ver en la serie; aún no se revela la fecha de estreno de la serie

Con un teaser, Netflix dio a conocer el primer adelanto de la serie de Luis Miguel, en el cual se puede ver al actor que interpretara al sol de México, Diego Boneta, con un look noventero.

En el pequeño avance de la bioserie, aparece Luismi siendo asediado por sus fanáticas, en medio de los flashes de las cámaras y acompañado de una bella dama, interpretada por Sodi, de quien aún no se sabe su identidad.

“Uno es lo que es por lo que ha vivido en el pasado. Sí cambias algo ya no serias el mismo. Mi verdad es lo que he vivido, lo que he sentido”, se puede escuchar en el video compartido a través de Youtube.

El dato:

A través de su cuenta de instagram, la actriz Camila Sodi, también compartió el video.

ofr