El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, aseguró que su contrincante de Por México al Frente, Ricardo Anaya, no puede desligarse de los papeles que lo involucran en la triangulación de recursos de un presunto lavado de dinero, y por ello no es suficiente que lo explique “con peras y manzanas”.

“No es suficiente explicar con peras y manzanas. El único impresentable es el que quiere explicar con peras y manzanas. Uno no puede desligarse de los papeles, no puede dar por cerrado un caso; al centro de lo que se ha planteado está el hecho de si hubo o no una triangulación, si hubo una triangulación y una falsificación en términos del proceso de venta es un tema grave que debiera investigarse”, destacó.

Durante su participación en la 13 Summit de Capital Privado, organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), aseveró que no son las autoridades las que hacen o dejan de hacer, sino los candidatos en su trayectoria y definiciones respecto a la cuáles tienen que rendir cuentas.

El Dato: Meade advirtió que candidatos del PRI en el interior del país han recibido amenazas del crimen por lo que ya informó a la Segob.

Señaló que nadie escoge el momento, el tiempo ni la autoridad a la cual rendir cuentas, porque cada candidato debe estar dispuesto, frente a la ciudadanía, a clarificar las dudas, que en su caso cada vez son más, en el tema de su negocio inmobiliario.

“Por esa razón deben estar seguros que no lo vamos a meter en nuestra lista plurinominal”, dijo.

El aspirante presidencial comentó que cada día brinca un tema nuevo en el caso de Anaya, lo cual contradice todo lo que viene diciendo, lo que hace dudar si es verdad la forma cómo se ha conducido.

Mencionó que en el recuento de su historia, su declaración 3de3 resultó falsa, la forma cómo mantiene el nivel de vida de su familia también; así como la posibilidad de comprar una nave industrial con su sueldo tampoco se ha podido acreditar.

“Vender esa planta industrial a una empresa fantasma y que después trascienda que hubo simulación en el acto por la vía de falsificar las actas de un notario me parece que no se resuelve con una declaración y solamente se pueden enfrentar rindiendo cuentas”, manifestó.

El aspirante del tricolor aseguró que en su campaña no habrá dinero ni apoyos irregulares porque habrán de ser absolutamente cuidadosos de cumplir con la ley.