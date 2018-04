Nuevo tiroteo en escuela de Florida; un estudiante resultó herido

Un nuevo tiroteo ocurrió este viernes en una escuela de Estados Unidos. De nueva cuenta, el ataque ocurrió en una escuela de Florida, esta vez en Ocala.

Al menos una persona resultó herida y un sospechoso está bajo custodia, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Marion.

El tiroteo ocurrió al mismo tiempo que se realizaba una marcha escolar nacional contra la violencia con armas de fuego por el 19 aniversario de la Masacre de Columbine.

El tiroteo en la Escuela Secundaria Forest se produjo dentro de la institución, según Kevin Christian, portavoz de las Escuelas Públicas de Marion.

New Video: Ocala high school students huddled inside classroom during today’s shooting that injured one. Eerily quiet as armed officers walk in to clear room. #OcalaShooting @ActionNewsJax @WFTV @WOKVNews pic.twitter.com/ADzr6BDIVF

— Paige Kelton (@PaigeANjax) 20 de abril de 2018