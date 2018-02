No recibí ningún beneficio por Fundación, revira Anaya

El precandidato panista a la presidencia, Ricardo Anaya, acusó que los señalamientos de triangulaciones en torno a la Fundación por más Humanismo, creada en 2009, no es más que una campaña sucia en su contra con motivo del proceso electoral.

Tras la publicación de la revista Proceso, el abanderado de la coalición “Por México al Frente” rechazó que la asociación civil de la que formó parte recibiera recursos públicos y que haya resultado beneficiado por ser parte de dicha Fundación, por parte del gobierno federal.

“Yo no recibí absolutamente ningún beneficio económico de las actividades de la Fundación”

En un comunicado reviró a la información difundida en el reportaje “Fundación “Humanista” de Anaya encubrió un negocio inmobiliario” al señalar que el predio del PAN no se adquirió a través de una expropiación del gobierno panista al detallar que la compra se hizo de forma directa con un ejidatario.

El aspirante presidencial fue acusado de realizar triangulaciones financieras para recibir algún beneficio por la construcción de la sede, luego de que renunciara como secretario de gobierno de la entidad; cabe destacar que el exlider panista ha sido señalado por presunto enriquecimiento ilícito.

Empezó la guerra sucia. El PRI está desesperado y ya no sabe qué hacer para levantar la campaña en ruinas de su precandidato. La fundación que presidí jamás recibió recursos públicos y yo no obtuve ningún beneficio personal. Tienen miedo. No les creas a los del PRI. pic.twitter.com/L8uzRuI9Cl

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 4 de febrero de 2018