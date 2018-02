Roger Waters regresa a México para ofrecer dos conciertos

Roger Waters regresará a México con dos nuevas fechas como parte de su gira Us+Them.

Sus presentaciones serán en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el próximo 28 de noviembre y en la Arena VFG de Guadalajara el 4 de diciembre.

El concierto contará con canciones de los más grandes álbumes de Pink Floyd (The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here. Además de temas de su más reciente albúm “Is this the Life We Really Want?”.

El 19 y 20 de febrero estarán disponibles los boletos en preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex, y a partir del 21 de febrero en Venta General a las 11:00 horas a través de Ticketmaster y en las taquillas de los recintos.

Los precios van desde los 688 pesos hasta los 4 mil 988 pesos.

Las presentaciones de Roger Waters destacan por sus experiencias multisensoriales inmersivas que utilizan producción visual de primera clase y una impresionante calidad de sonido.

La gira Us + Them es traída a México por Ocesa y presentada por AT&T.

cls