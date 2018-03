Si no construimos el muro, no vamos a tener país, afirma Trump

El presidente Donald Trump aseguró que sin una barrera física Estados Unidos dejará de existir como nación, por ello defendió su proyecto para la construcción de un muro en la frontera con México.

“Si no construimos el muro, no vamos a tener ni siquiera país”, tenemos un sistema de muros, no vamos a tener un país”, dijo Trump frente a los ocho prototipos de muro, acompañado por el jefe de la Patrulla Fronteriza para el sector de San Diego, Rodney Scott.

1 de 4

“Hay muchos problemas en México, tienen muchos problemas allí y tienen los cárteles, y (…) estamos combatiendo a los cárteles, los estamos combatiendo duro, nadie los combatió como nosotros, los combatimos duro”, sostuvo Trump.

Por su parte, el jefe de la Patrulla Fronteriza defendió frente al presidente la idea de que cualquier barrera física debe permitir ver lo que pasa en el lado mexicano.

“Tenemos grandes socios en México, con las agencias policiales, y les puedo pedir apoyo, (pero) no tengo la oportunidad de saberlo, si no los puedo ver”, indicó Scott.

If we don’t have a wall system, we’re not going to have a country. Congress must fund the BORDER WALL & prohibit grants to sanctuary jurisdictions that threaten the security of our country & the people of our country. We must enforce our laws & protect our people! #BuildTheWall pic.twitter.com/NGqNueukvj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de marzo de 2018

El jefe de la Patrulla Fronteriza reveló que en la década de los 90, ellos mismos les hicieron perforaciones a los muros para ver del otro lado, porque los criminales usaban el muro para esconderse, arrojarles piedras o almacenar drogas.

Por lo anterior, el mandatario estadounidense agregó “necesitamos un modelo de muro que permita ver del otro lado”.

La administración Trump solicitó en febrero pasado al Congreso un presupuesto de 25 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza, de los cuales, 18 mil millones corresponderían al proyecto de construcción de un muro en un lapso de 10 años.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) completó la construcción en San Diego de los ocho prototipos del muro -cuatro de concreto y cuatro de “otros materiales”- para la frontera con México.

Las ocho estructuras, de 5.4 a 9.1 metros de dimensión, fueron sometidas a pruebas para determinar si cumplen con el objetivo de la administración Trump de frenar los cruces ilegales.

Vocero de Inmigración de California renuncia por considerar que gobierno federal miente



James Schwab, vocero del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), presentó su renuncia en protesta por las declaraciones del gobierno federal, que señaló a la alcaldesa de Oakland por evitar el arresto de al menos 800 inmigrantes al emitir una advertencia pública.

En declaraciones para el diario San Francisco, Schwab aseguró que según altos funcionarios, los indocumentados evadieron el arresto gracias a la advertencia de la alcaldesa de Oakland, Libby Schaff, de que habría un operativo de cuatro días contra quienes se encontraran en situación irregular.

If we don’t have a wall system, we’re not going to have a country. Congress must fund the BORDER WALL & prohibit grants to sanctuary jurisdictions that threaten the security of our country & the people of our country. We must enforce our laws & protect our people! #BuildTheWall pic.twitter.com/NGqNueukvj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de marzo de 2018

Schwab calificó las declaraciones del gobierno federal como mentiras, pues en los operativos del inmigración difícilmente se logra detener a todas las personas enlistadas.

El secretario de Justicia, Jeff Sessions, dijo que ICE no pudo realizar 800 arrestos debido a la advertencia. El director interino de ICE, Thomas Horman, dijo que la advertencia de Schaff permitió a 800 “criminales” evitar la captura.

cls