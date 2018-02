Si UNAM lo solicita, PF entra a combatir venta de drogas: Renato Sales

Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad, dijo que sólo en caso de que las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo pidan, se desplegarán a elementos de la Policía Federal para combatir la venta de drogas en la institución.

“Primero tendría que ser a petición especifica de las autoridades universitarias. Hay que recordar lo que señaló el rector —Enrique— Graue recientemente. Si hay una petición expresa tendríamos que atenderla con muchísima precaución, con muchísimo cuidado, pero lo que si hay que hacer es investigar en relación con lo que aconteció”

Renato Sales

Comisionado Nacional de Seguridad

Entrevistado tras participar en la inauguración del Foro Nacional La Seguridad Pública que México se merece, Renato Sales se refirió a los hechos violentos que ocurrieron el viernes pasado dentro de las instalaciones y que dejó como saldo dos persona muertas.

“En este momento no hay una petición, al contrario, el Rector ha mencionado que no se vincule ninguna institución policial al interior. Hubo una ocasión en que la Policía Federal entró a recuperar las instalaciones, pero esto debe hacerse en coordinación con las autoridades universitarias y actuar en beneficio; no tiene nada que ver el proceso electoral”, dijo el comisionado.

Renato Sales también explicó que Ciudad Universitaria no es un feudo, que no es un lugar aislado del derecho y de la investigación ministerial y policial.

Ciudad Universitaria no es un sitio de excepción. Los delitos que ahí ocurren se investigan: Renato Sales #UNAM pic.twitter.com/QnbqoBg63N — JESS (@jess_barragan) 26 de febrero de 2018

“La Ciudad Universitaria no viene a ser un feudo, no viene a ser un lugar aislado del derecho y de la investigación ministerial y policial. Yo creo que hay que trabajar en esclarecer estos homicidios, y trabajar para evitar el narcomenudeo”.

Renato Sales explicó que en estos momentos se necesita investigar el suceso para dar con los responsables, pues es una prioridad capturar a las personas que asesinaron a los jóvenes; asimismo sostuvo que es obligatorio que exista una carpeta con las indagatorias por el homicidio y el narcomenudeo.

Por otra parte, aseguró que es necesario dignificar a las policías e instituciones con mejores sueldos y capacitación, pues es necesario transitar de un modelo de seguridad reactiva a una de instituciones sólidas donde el centro sea el ciudadano.

Con información de: Jorge Butrón

dlm