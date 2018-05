La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, llamó a moderar el tono y la retórica durante esta campaña, ya que los niveles de violencia son altos y se hace presente incluso en los propios candidatos.

Aseguró que Andrés Manuel López Obrador es el principal responsable de la violencia que se padece actualmente en las contiendas electorales, ya que se ha encargado de trasmitir mensajes de odio, como en su momento lo hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y lo hacen líderes populistas.

“Mientras el puntero en las encuestas desprecie a los demás, es muy posible que la polarización siga, porque si tú partes de que todo aquel que no está contigo pertenece a la mafia del poder y, por eso acusas a empresarios porque no están contigo, acusas a políticos porque no están contigo y la gente comprobada y corrupta, él mismo le da una absolución, da una expresión de autoritarismo y desprecio. Si vas a un debate y no eres capaz de saludar. Entre la soberbia, la crispación, pues en algo tienes de responsabilidad”, afirmó.

El Dato: La aspirante independiente promueve revisar el sistema de Afores, dice que 7 de cada 10 adultos mayores no tienen pensión.

Durante una gira por Tlaxcala, la candidata independiente recordó “que gane quien gane, todos somos mexicanos y queremos lo mejor para nuestro país”, dijo.

Posterior al llamado que hizo de revisar el sistema de pensiones en nuestro país, la independiente precisó que la palabra es muy importante, pero más viniendo de quienes tienen un liderazgo. “Es una pena que no asuma la responsabilidad, incluso de ser puntero en las encuestas”.

Durante el diálogo con estudiantes y académicos de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, Zavala apuntó que se requiere emprender una estrategia que impulse el desarrollo del turismo.

“Lo primero es una infraestructura de carretera en buen estado; el segundo, el turismo cultural y religioso, el tercero, turismo ecológico, ambiental, hay muchos paisajes bellos”, acotó,

También refirió que se requiere trabajar en fortalecer la estrategia de seguridad en el país, “para ello necesitamos un gobierno valiente”, advirtió.