Versión Impresa, 04 de Abril 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Expertos advierten crisis en seguridad digital Desplegaron 9 mil elementos de seguridad En 25 años, más de 80 homicidios reportados Trump niega impacto en negociaciones “Se ven increíbles, se ven hermosos” La vejez de las mujeres. Dependencia y vulnerabilidad
México en la mira de hackers; su “blanco favorito”: las instituciones públicas
Récord de asistencia en la representación de La pasión de Cristo
En México, más del 13% de homicidios contra religiosos
Irán derriba avión de EU; rescatan a piloto eyectado
Mensaje a la Tierra: “Se ven increíbles, se ven hermosos”
La vejez de las mujeres. Dependencia y vulnerabilidad
méxico
- En México, más del 13% de homicidios contra religiosos
- Nadie camina solo: Iztapalapa y el Viacrucis de los que ya se fueron
- México en la mira de hackers; su “blanco favorito”: las instituciones públicas
- Ofertan mariscos entre insalubridad de La Viga
- Rechazan reporte de la ONU en desapariciones
- Llaman a homologar criterios de búsqueda
- Suman 28 ataques en templos cada semana
- Recuperan 889 t de hidrocarburo en el Golfo de México
- Remueven 16 mil toneladas de sargazo
- Museos reciben más de 3.8 millones de visitantes
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