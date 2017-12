Acusa Trump que investigación de FBI sobre trama rusa está “contaminada”

La investigación de la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 por parte de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) está contaminada, sostuvo hoy el presidente Donald Trump en una nueva escalada de críticas a la agencia federal.

“El archivo es falso. La campaña de Clinton, el DNC (Comité Nacional Demócrata) pagaron el archivo. EL FBI NO PUEDE (después de todo este tiempo) VERIFICAR LAS AFIRMACIONES DEL ARCHVO DE RUSIA/COLUSION CON TRUMP. FBI, CONTAMINADO”, escribió en Twitter.

WOW, @foxandfrlends “Dossier is bogus. Clinton Campaign, DNC funded Dossier. FBI CANNOT (after all of this time) VERIFY CLAIMS IN DOSSIER OF RUSSIA/TRUMP COLLUSION. FBI TAINTED.” And they used this Crooked Hillary pile of garbage as the basis for going after the Trump Campaign!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de diciembre de 2017