Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) nombró ayer a José Ramón Amieva como Jefe de Gobierno, en sustitución de Miguel Mancera; estará en el cargo hasta el próximo 5 de diciembre.

El gobierno central estuvo sin un titular durante 18 días, pues Mancera pidió licencia el pasado 29 de marzo.

Luego de que el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, presentara y diera lectura al dictamen donde nombraba al exsecretario de Gobierno, los legisladores César Cravioto, Mauricio Toledo y Jorge Zárate pidieron una intervención para razonar su voto.

En su primera participación como Jefe de Gobierno, Amieva aseguró a los candidatos a gobernar la capital del país, que “tengan la seguridad de que, como gobierno, mantenemos el principio de neutralidad en las elecciones. Será una garantía de respeto a las decisiones de todas y todos”.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, César Cravioto, pidió a Amieva que no participe en el proceso electoral y que al darle el voto, no significa que se le otorgue un “cheque en blanco”.

“Le pedimos que blinde de este proceso electoral al Gobierno que a partir de hoy va a encabezar. Que el Gobierno de la Ciudad de México no participe en el proceso electoral, que los funcionarios y trabajadores no intervengan; le damos nuestro voto de confianza, pero no así un cheque en blanco”, expuso.

Además, lanzó un reconocimiento a nombre de su bancada, donde aseguraron que cumple con el perfil adecuado para liderar la capital hasta que concluya la actual administración.

“El doctor Amieva ha sido funcionario de este Gobierno en las últimas tres administraciones, como consejero jurídico, como secretario de Desarrollo Social, siempre tuvimos comunicación fluida con él”, manifestó Cravioto.

Mauricio Toledo le pidió que acelere el proceso de la reconstrucción para que las familias afectadas en la capital tengan un techo en donde vivir.

“Le pedimos al Jefe de Gobierno que avance y acelere el proceso de reconstrucción para que miles de ciudadanos de esta capital tengan a bien ya de manera urgente sus viviendas que fueron caídas (sic) por el sismo”, dijo.