Gana Guillermo del Toro BAFTA a Mejor Director

Después de ser nominado y ganador de algunos de los premios más importantes de la industria cinematográfica, Guillermo del Toro se hizo acreedor al premio por Mejor Director en los Premios de Cine de la Academia Británica (BAFTA).

En esta categoría, el cineasta mexicano, competía junto a Martin McDonagh (Tres anuncios por un crimen), Luca Guadagnino (Llámame por tu nombre), Denis Villenueve (Blade Runner: 2049) y Christopher Nolan (Dunkerque).

La Forma del Agua está nominada a Mejor Película junto a Las Horas más Oscuras, Dunkerque, Tres anuncios por un Crimen y Llámame por tu nombre.

Hasta ahora, el filme más íntimo de del Toro ha ganado dos de las categorías en las que fue incluido: Mejor Música de Película y Mejor Diseño de Producción. Sin embargo, perdió a Mejor Película frente Tres Anuncios por un Crimen.

The Shape of Water wins the BAFTA for Production Design 🖌 #EEBAFTAs pic.twitter.com/i9qgVmnlOf

— BAFTA (@BAFTA) 18 de febrero de 2018