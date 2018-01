Diputados locales de Morena asistieron ayer a mediodía a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, para denunciar a trabajadores la delegación Coyoacán como los presuntos responsables de los ataques en un evento de la precandidata Claudia Sheinbaum, donde militantes del partido y periodistas resultaron lesionados.

Encabezados por el coordinador del grupo parlamentario, César Cravioto, los morenistas señalaron al diputado perredista Mauricio Toledo de haber sido el que dio la orden de atacarlos.

El líder de la bancada aseguró que cuando ocurrió la agresión los provocadores gritaban “arriba el PRD” y el nombre de “Mauricio Toledo”, y por ello, exigen que la procuraduría capitalina investigue a fondo los posibles nexos que pudieran tener con el asambleísta.

El Dato: Raúl Flores, líder del PRD-CDMX, hizo un llamado a los partidos locales y al Instituto Electoral de la capital para que se firme un pacto de civilidad.

La denuncia fue contra: Luis Ernesto Escalona Ruan, subdirector de brigadas de operación de emergencia de la delegación; Karina Flores, trabajadora por honorarios de la misma demarcación; Carmen Yusif, Alicia Estrada Cruz, Juan Luis López Zamora, Erick Fonseca, Raquel Antúnez Reynosa, Martín Santa Cruz Delgado, Yolando Antúnez Reynosa, María Cristina Santa Cruz Delgado, Amalia Leticia Peralta Cruz, Araceli Ruíz Apolinar, Wendy Arriaga Cisneros y Ernesto Flores Ramírez.

Los morenistas también entregaron siete videos en los cuales, afirman, aparecen los rostros de los señalados y “cientos de fotos” para sustentarlo.

Asimismo, los legisladores exigieron que se analicen las cámaras de videovigilancia que están en el lugar.

“Presentamos videos de los hechos, también le decimos a la SSP que hay una cámara justamente en la esquina donde debe de revisarse perfectamente la cámara, para que no haya ninguna duda de que fueron agresiones que vinieron por gente que estaba orquestada para agredir y reventar y causar lesiones a quienes fuimos al evento de Morena”, dijeron los asambleístas.

En tanto, Cravioto acusó que hubo omisión por parte de los policías que estaban en el lugar, pues el comandante de la zona no quiso detener a nadie en flagrancia, pese a que distintas personas, tanto partidistas como locales lo pidieron.

En respuesta, el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública local, José Gil García, manifestó en conferencia que los organizadores del mitin no pidieron acompañamiento de la dependencia para el evento y por ello, cuando llegó el apoyo policial, los agresores ya no estaban en el lugar.

“No tengo conocimiento de que se haya solicitado la presencia de elementos”, manifestó.

Añadió que cuando una persona considera que al lugar donde va a realizar un evento tiene cierto grado de peligro, debe pedir el acompañamiento de efectivos, a fin de resguardar y mantener la calma del lugar, pero en el caso del mitin de Morena, no se pidió en ningún momento.

“Si a nosotros nos hacen saber que va a haber un evento donde se va a suscitar algún riesgo, podemos nosotros diseñar algún tipo de atención o algún tipo de dispositivo para poder salvaguardar los derechos de las personas”, explicó.

García afirmó que cuando el apoyo policial llegó al lugar los agresores ya se habían marchado y por ello no se pudo efectuar ninguna detención.

Por su parte, Claudia Sheinbaum reiteró el llamado al Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, para que las precampañas se lleven de manera pacífica.

Tras una reunión con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la exdelegada en Tlalpan negó que sea gente de su equipo la que protagonizó los disturbios en Villa Quietud y Ajusco, como acusó el exdelegado en Coyoacán, Mauricio Toledo, y de la exlíder nacional del PRD, Alejandra Barrales.

Afirmó que en cada delegación que ha visitado ha hecho las gestiones correspondientes para llevar a cabo los mítines, pero que en Coyoacán es la única donde ha tenido problemas.

Sheinbaum usa recursos públicos, reviran

Aunque admitió que conoce a dos trabajadores que estuvieron presentes en la agresión, el diputado del PRD, Mauricio Toledo, rechazó que esté involucrado en los ataques contra dos mítines de la aspirante morenista en Coyoacán.

Y acusó a la exdelegada en Tlalpan de usar cuatro vehículos oficiales para sus actos de precampaña y agregó que también presentará una denuncia.

“Se puede respaldar con vídeos, actas notariadas y fotografías”.

“No voy a permitir que siempre se me acuse, y no fui el que rompió vidrios en Reforma, yo no paré esta ciudad con violencia, ni participe siendo miembro del PRD, ella era oradora principal del mitin todos los días, los integrantes de Morena siempre se quieren victimizar”, sostuvo el diputado en entrevista con Radio Fórmula.

Aseguró que la precandidata “siempre se quiere victimizar”.

“La mejor forma de hacer propaganda y propuestas es por la vía pacífica y el diálogo, por lo que rechazo categóricamente las acusaciones hacia mi persona y hacia mi partido”, concluyó.