MUD decide no participar en elecciones amañadas de Maduro

Los mayores partidos opositores de Venezuela decidieron no participar en las elecciones presidenciales de abril ante la falta de condiciones electorales, de acuerdo por lo informado por uno de sus dirigentes.

El vicepresidente del partido Acción Democrática, diputado Edgar Zambrano, dijo a la agencia de noticias The Associated Press que su organización y las fuerzas de la Primera Justicia y el Nuevo Tiempo decidieron sumarse a la postura de Voluntad Popular, la tercera fuerza opuesta, de no acudir a los comicios.

“Necesitar el conjunto de todas las fuerzas de la oposición y desde ese punto de vista si no está Voluntad Popular, si no está Primero Justicia, si no está Un Nuevo Tiempo, pues se hace muy cuesta arriba contra una matriz que se va a generar un favor de la no participación “

Edgar Zambrano

Vicepresidente del partido Acción Democrática

Primero Justicia, que es la mayor fuerza opositora, que fue ante la negativa del gobierno de otorgar las garantías electorales -tales como auditorías, observación internacional, el voto de todos los venezolanos en el exterior y el respeto a los plazos electorales- decidió no participar en el proceso, que pareció como “fraudulento”.

La organización dijo en un comunicado que apoya la conformación de un “frente amplio” para enfrentar la “gran convocatoria electoral por el gobierno de Nicolás Maduro”.

Voluntad Popular, que dirige al líder encarcelado, Leopoldo López, dijo la semana pasada que no había ninguna posibilidad de apoyar a un candidato porque la consulta era “un fraude electoral”.

PRIMERO JUSTICIA no va a participar en la farsa electoral convocada por la dictadura de Nicolás Maduro #PJNoParticipaEnFarsaElectoral — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) 20 de febrero de 2018

Zambrano adelantó que la oposición estaba centrada en su lucha en “defensor de la institución del voto en las condiciones electorales de igualdad, donde el derecho legítimo es la defensa y el respeto del árbitro”.

Ante el nuevo escenario político, Voluntad Popular planteó el aumento de la presión popular para el cambio político, mientras que Primero Justicia buscaba en los espacios internacionales y nacionales El establecimiento de las garantías electorales, según indicaba la AP dirigente de esa organización, diputado Jorge Millán.

El dato

El Consejo Nacional Electoral (CNE) –controlado por el oficialismo– inhabilitó este mes a Voluntad Popular y Primero Justicia para inscribir candidatos.

La coalición opositora, que integran una veintena de partidos, inició este mes una serie de consultas para tratar de lograr una posición de consenso sobre las elecciones del 22 de abril, pero la decisión se ha debido a que algunas pequeñas organizaciones se han mostrado a favor de participar. Se espera que la alianza anuncie el miércoles las acciones que siguen en los próximos meses.

dlm