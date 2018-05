“Por su culpa México es un cementerio”, increpan a Zavala en Morelia

Al grito de “¡por su culpa y la de su esposo México es un cementerio; qué vergüenza nos dan, gente miserable vividora del pueblo!”, fue increpada en Morelia, Michoacán este miércoles la candidata presidencial independiente, Margarita Zavala.

Por primera ocasión desde que formalizó su candidatura, Zavala visitó la tierra natal de su esposo, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Alrededor de las 11:30 horas, arribó Margarita Zavala a la plaza de San Francisco; acompañada de los hermanos del ex mandatario Luisa María Calderón Hinojosa y Juan Luis Calderón Hinojosa, sin templete, discursos ni mitin, una decena de jóvenes con banderas y algunos simpatizantes, la rodearon enseguida.

En entrevista colectiva, la candidata fue cuestionada sobre la guerra contra el crimen organizado emprendida por el presidente Felipe Calderón y que dio inicio en Michoacán.

Dijo que justamente esta es una de las profundas diferencias que mantiene con el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

“El propone amnistía, liberar a los criminales, yo propongo proteger a los ciudadanos y llevar a los delincuentes ante la justicia; él propone rendición, yo propongo que el Estado tenga todos sus instrumentos para defender a los ciudadanos; él no voltea a ver las víctimas, yo propongo un énfasis en el derecho victimal en donde el derecho a la verdad, a la memoria y a la reparación del daño sea realidad”, dijo.

Cuestionada sobre si declinaría a favor de alguno de los candidatos a la Presidencia en busca de frenar a Andrés Manuel López Obrador, Zavala reiteró su postura de que no es momento de pedir el voto útil sino el de conciencia y reflexión.

Rechazó que al momento haya tenido algún planteamiento en este sentido o que algún empresario o político se lo haya pedido.

Consideró que tras 12 años México ha cambiado y actualmente la seguridad es el reto y urgencia más importante ya que, desde su punto de vista, en algunos puntos del país ha habido una ausencia del Estado.

Posteriormente aseguró que las encuestas son fotografías del momento, pero no una sentencia o un destino marcado, afirmó la candidata independiente a la Presidencia de México, Margarita Zavala.

“Las encuestas son fotografías en donde nos están diciendo lo que está pensando la gente, hay una sensación de que hay un cierre de brechas… las encuestas son una fotografía y no una sentencia o un destino marcado, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es trabajar para que la realidad sea otra; yo no descalificó las encuestas ni me importa quién las pague, las veo como tales, muchas son muy serias”, dijo.

Margarita Zavala recorrió las calles del Centro Histórico realizando actividades proselitistas, acompañada por la candidata independiente a la diputación federal por el distrito 10, su cuñada Luisa María Calderón Hinojosa.

cms