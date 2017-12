Ray Sandoval, nuevo refuerzo del Monarcas Morelia

El ahora exdelantero del equipo peruano Sporting Cristal, Ray Sandaval, llega para reforzar el ataque de Morelia como pedido del director Roberto Hernández Ayala.

“Lo vi y me gustó y no es de ahora. Recuerden que el club trabaja con seis meses de anticipación. A los posibles refuerzos se les da seguimiento. Si no logra su cntratación, hay en cartera otros candidatos”