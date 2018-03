Reconoce Trump a Xi en negociación con Norcorea

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el presidente de China, Xi Jinping le hizo un reconocimiento por trabajar en resolver las diferencias con el líder de Corea del Norte Kim Jong de forma diplomática.

Vía Twitter, el mandatario estadounidense indicó “el presidente chino Xi Jinping y yo hablamos extensamente sobre la reunión con Kim Jong Un de Corea del Norte. El Presidente XI me dijo que aprecia que Estados Unidos esté trabajando para resolver el problema diplomáticamente en lugar de ir con la alternativa siniestra.¡ China sigue siendo útil!”.

Chinese President XI JINPING and I spoke at length about the meeting with KIM JONG UN of North Korea. President XI told me he appreciates that the U.S. is working to solve the problem diplomatically rather than going with the ominous alternative. China continues to be helpful!

