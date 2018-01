Philippe Coutinho firmó oficialmente con el Barcelona y agradeció al club por su paciencia después de la decepción por las fallidas negociaciones el año pasado.

El Liverpool rechazó repetidamente las ofertas del Barça en agosto por el brasileño, pero ambos equipos finalmente llegaron a un acuerdo el fin de semana por un pacto superior a los 192 millones de dólares, lo que convierte al astro en uno de los futbolistas más costosos de la historia.

Pero aún es superado por su compatriota y amigo Neymar, quien fue comprado por el París Saint Germain (PSG) por 266 millones de dólares y por Mbappé, también actual futbolista del PSG, quien tuvo un valor de 215 mdd, pero aún no se hace oficial dicha cantidad.

“Sólo quiero agradecer al club por su paciencia y esfuerzo. Me siento muy contento, éste es un sueño hecho realidad para mí y espero cumplir con las expectativas”, declaró Coutinho.

El atacante fue presentado ante los aficionados en el Camp Nou después de firmar su contrato junto con el presidente del equipo, Josep Bartomeu, pero su debut oficial será postergado aproximadamente tres semanas por una lesión muscular en su pierna derecha, que fue confirmada durante la revisión médica a la que fue sometido a su llegada de Inglaterra.

“Mi sueño era venir aquí y tener una oportunidad como ésta. No he tenido dudas. Tengo contrato para cinco años, mucho tiempo para encontrar mi sitio aquí. Espero adaptarme lo más rápido posible a mis compañeros”, añadió.

El mediocampista de 25 años había estado jugando regularmente con el Liverpool, pero se perdió el compromiso del fin de semana del club inglés por la lesión que le aqueja.

Coutinho de antemano había manifestado su deseo de unirse al Barcelona en el periodo de transferencias en el verano de 2017, pero el Liverpool se negaba a dejarlo en ese momento a menos que el equipo catalán desembolsara 237 millones de dólares. Barcelona señaló que habría sido un riesgo económico irresponsable para el club.

“No ha sido fácil, pero su deseo de venir y su paciencia fueron clave. Queremos agradecer a Liverpool también por acceder a negociar, pues de otra forma esto no habría sido posible… estamos emocionados de que uno de los mejores jugadores del mundo ahora esté con el Barcelona”, comentó el directivo blaugrana.

Al ser cuestionado sobre Lionel Messi, quien será su compañero en el cuadro culé y Neymar su amigo desde la infancia y actual futbolista del PSG, aseguró que “juego con Neymar en la selección y es mi amigo desde pequeño. A Messi no lo voy a descubrir ahora. Es para mí un honor compartir equipo con él. Son dos grandes jugadores. ¿Hacer olvidar a Neymar? Yo buscaré mi espacio. El 10 del Barcelona sólo es uno (Messi) y es el mejor del Mundo”.

Por otra parte, resaltó que le ilusiona mucho convivir con Andrés Iniesta, ya que es uno de los futbolistas a los que más admira y que su deseo de salir del Liverpool no es por no querer seguir en el conjunto inglés, sino por el hecho de querer crecer como persona.

“He estado allí cinco años, mi familia fue muy feliz allí (Liverpool). Intentamos ganar el máximo posible, pero no lo conseguimos. Iniesta es un genio y será un gran honor convivir y aprender con él. En cuanto a la posición en el campo, lo que me importa es formar parte del grupo. Lo demás es cosa del entrenador. Yo quiero ayudar al equipo”, manifestó.

Para finalizar, señaló que antes de tomar una decisión habló con Ney y su compañero en la selección brasileña fue quien lo ayudó para hacerse blaugrana.

Tras Cristiano y Messi vendrá una nueva era: Xavi Hernández

El volante español Xavi Hernández habló en exclusiva con el periódico El País en donde toca puntos sobre el balompié actual, el Mundial de Rusia 2018 y lo que pasará cuando Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se retiren.

“El futbol se ha convertido en futbol americano. Lo que falta por explotar es la técnica, el porqué suceden las cosas, el cómo atacar. En el futbol top hay más ‘simeones’ que ‘guardiolas’”, dijo.

Al ser cuestionado sobre los dos actuales mejores futbolistas del orbe, comentó que “creo que va a haber una época luego de Messi y Cristiano en donde Neymar será la referencia, dentro de tres o cuatro años. Y después vendrá Mbappé”.

Por último, no quiso dar un favorito para el certamen veraniego, pero sí resaltó que la Albiceleste está muy presionada y por eso no han logrado destacar en ciertas competencias, a pesar de ser una potencia.

“Brasil es favorita para ganar el Mundial porque reúne físico y talento. Argentina está al nivel de España, lo que pasa es que juegan tan tensionados que no pueden. Es falso que no tengan centrocampistas. A mí Banega me parece un centrocampista para estar en el Barcelona”, acotó el jugador.