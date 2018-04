Izquierda premoderna

Un encuentro por demás interesante es el que tuvimos los integrantes de Grupo Chapultepec con Manuel Granados, presidente del CEN del PRD. Nunca había tenido la oportunidad de tratarlo y afortunadamente no guardaba ninguna idea preconcebida sobre su persona; por lo que me presté a escucharlo detenidamente. Me causó una grata impresión, la de un hombre sensible y con mucha experiencia.

Cuando conozco a muchos personajes de la izquierda como él, usualmente termino reflexionando sobre las razones por las cuales los partidos que representan, entiéndase PRD y Morena, son instituciones con planteamientos y prácticas tan premodernas. Desde su vida interior, hasta las banderas que defienden y las formas de hacer política, son todo lo opuesto a una concepción progresista y liberal de la sociedad.

¿Qué lleva a un político a marchar por los 43 de Iguala culpando al Estado, cuando sabe perfectamente que fue el narcotráfico el responsable de esa masacre? Supongo que es lo mismo que lo lleva a gritar ¡fraude electoral!, a sabiendas que no lo hubo, y que con ello se debilita a la democracia.

Caray, cuánta falta le hace al país una izquierda moderna, una que no vea en los programas sociales el mecanismo perfecto para comprar votos bajo las narices de todo el mundo; y encima presumir que ellos sí velan por el bienestar de los más pobres.

Durante nuestro desayuno con Granados, se detuvo mucho tiempo en el tema de los programas sociales, de cómo se requería su revisión “porque había demasiados por todo el país”. Lo sorprendente fue que nunca mencionó el hecho de que, después de dos décadas de aplicarlos en la Ciudad de México, el índice de pobreza ha estado prácticamente inamovible.

Y lo mismo se puede decir de aquellos a nivel federal, por lo que vuelvo al punto de partida: ¿dónde están esos políticos de izquierda (y de derecha) que de una vez por todas tomen una ruta distinta a la seguida hasta ahora? No los veo por ningún lado, sobre todo porque ellos son expertos en ganar elecciones (o en perderlas), pero no en generar riqueza; es decir, no saben casi nada sobre economía, mercados y desarrollo.

El único que entendió lo que se debía hacer con los programas sociales fue su creador, Carlos Salinas de Gortari, pero después de él y de Zedillo (ambos economistas por cierto), todo derivó en una prostitución descarada de los mismos, con fines meramente electorales. Nuestra ciudad es el mejor ejemplo, donde la izquierda lleva dos décadas gobernando con base en cañonazos de a dos mil quinientos pesos mensuales.

Como se lo dije en la mesa, me parece que Mikel Arriola es el mejor de los contendientes, pero en cualquier caso, el Frente con Barrales es una alternativa viable para impedir que el socialpopulismo de Sheinbaum termine con lo que queda de ciudad.

Como algo anecdótico de ese desayuno, quedará el encuentro que tuvimos con Ricardo Anaya. En la mesa con Granados, la mayoría de los asistentes insistieron en que se debe buscar una alianza más amplia para derrotar a los de Morena.