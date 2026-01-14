Versión Impresa, 14 Enero de 2026

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
"La ayuda está en camino", advierte Ven estrategia de chantaje Superan metas de 2025 Realizan primera audiencia contra exfuncionario
Pintura costó 27 mil pesos Piden a gobierno respetar autonomía y apartarse de “sesgos políticos”
Trump alienta protestas en Irán, donde represión cobra miles de vidas
...Y dice que T-MEC es irrelevante para EU
Presidenta destaca incremento de cirugías y consultas
Dos grapas de coca, la moneda de cambio por datos de Manzo
Noroña se devela su retrato en el Senado
Maniobran y nombran a afín a Layda en Universidad de Campeche
méxico
- Temen que EU vaya tras morenistas ligados al narco
- Crimen organizado estorba combate de gusano barrenador
- EU revoca visa a 100 mil, varios de ellos, morenistas
- Cae jefe de plaza del CJNG en Guadalajara
- Noroña se devela su retrato en el Senado
- Dos grapas de coca, la moneda de cambio por datos de Manzo
- ONG critican criminalización de migrantes con nuevo video
- Presidenta destaca incremento de cirugías y consultas
- En CDMX detienen a 6 miembros del Tren de Aragua
- Se deslinda de trenazo en Oaxaca
- CSP reconoce a Johnson la apertura con Trump
- Reconoce EU a México golpe a criminales
- Ofrece Monreal apertura para discutir la electoral
ciudad
estados
negocios
mundo
deportes
tecnología
entretenimiento