Versión Impresa, 21 Marzo 2026

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Por: La Razón Online
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- Casi un tercio de migrantes muertos en manos del ICE son mexicanos
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- Invierten más de 5 mmdp en obras viales y hospitales
- Avanza ley contra “pensiones doradas”
- Lanza el Tren Maya más de 10 paquetes turísticos
- Exige Godoy trabajo que se refleje en resultado judicial
- Destaca CSP impulso a pagos sin uso de efectivo
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