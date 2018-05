Mark Zuckerberg anunció más seguridad en Facebook, después de lo ocurrido con la filtración para Cambridge Analytica, la empresa británica que manipuló de forma irregular información de 87 millones de internautas para fines electorales en Estados Unidos.

El Chief Executive Officer (director ejecutivo) por sus siglas en inglés CEO de la red social más grande del mundo aseguró que una de las principales intenciones de Facebook es mantener a la gente unida pero sobre todo, protegida, dijo en la conferencia anual de desarrolladores de la compañía #F8, que se celebra los días 1 y 2 de mayo en San José, California.

El Dato: Durante su ponencia en la convención F8 para desarrolladores, Zuckerberg cambió de atuendo. En lugar de una camiseta gris lució una azul.

Zuckerberg inauguró el martes la conferencia de programadores de su empresa, reconociendo que 2018 ha sido “un año intenso”, pero no fue claro si ofrecía una disculpa o no por el enorme escándalo del uso de datos privados de millones de usuarios. Dijo que están trabajando para asegurar que nadie use mal la plataforma y así volver a ganar la confianza de todos. “Soy optimista y vamos a hacer que se use para hacer el bien”, afirmó.

Para reforzar el planteamiento de seguridad en el que fue reiterativo, el programador y empresario estadounidense se comprometió a que su empresa avisará a los usuarios cuáles son las aplicaciones que utilizarán tanto su información general como la información en particular. Para lograr esto, adelantó que Facebook lanzará un nuevo control de privacidad que permitirá borrar cookies y el historial de navegación, esto es: que el usuario podrá borrar los likes que ha proporcionado, en qué pestañas o perfiles ha hecho click y todo lo relacionado con la lista de visitas que se hagan en internet

Además, adelantó que pronto lanzarán una herramienta que buscará competir con Tinder. Esta nueva propuesta se llama Facebook Dating y su objetivo será unir parejas con intereses en común. La idea surgió, según él, a partir de la estadística que arroja a 200 millones de personas que se etiquetan como solteras en esta red social, “así que claramente hay algo que hacer”.

“La decisión más difícil que he tenido no fue la de invertir en seguridad y protección, sino la de averiguar cómo seguir adelante en todos los demás temas que tenemos que resolver”

Mark Zuckerberg

Fundador de Facebook

La modalidad será opcional, se lanzará pronto y servirá para encontrar relaciones a largo plazo y “no solo conexiones”, dijo Zuckerberg.

Facebook sigue innovando y también habló que entre las nuevas funciones que podrán disfrutar todos los usuarios, estará la llamada Watch Party que otorgará a los miembros de un grupo de la red social la posibilidad de poder ver un mismo vídeo de forma simultánea (en vivo o grabados). Estos usuarios podrán interactuar a través de comentarios y reacciones, mismos que serán seleccionados por los administradores.

Informático, al banquillo de GB

El 24 de mayo es la fecha fijada por la cámara para que el fundador de Facebook comparezca. El Parlamento británico ha convocado al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, para que testifique ante la cámara. De lo contrario, el empresario recibirá una citación judicial la próxima vez que se encuentre en territorio británico.

El Comité de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes del Parlamento británico ha informado a Zuckerberg que tiene hasta el 11 de mayo para responder a dicha petición. Según informa Mirror, el jefe del comité, Damian Collins, ha pedido a la compañía que responda a 39 preguntas, antes de la fecha establecida.

En una carta dirigida a la jefa de política de Facebook en Reino Unido, Rebecca Stimson, Collins señala que el organismo británico quiere que “Zuckerberg venga a Londres” en el marco de su llegada a Europa para comparecer ante el Parlamento europeo, precisando que la sesión se prevé para el 24 de mayo.

“Esperamos que responda de forma positiva a nuestra petición, ya que, de lo contrario, el comité le presentará una citación judicial la próxima vez que se encuentre en Reino Unido”, reza la carta.