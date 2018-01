Fuego y furia es el título del libro del que todos hablan desde la semana pasada. El relato de Michael Wolff pone en evidencia el errático comportamiento de Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca y comparte episodios que, si bien muchos son intrascendentes, muestran de cuerpo completo a un personaje que ha recibido todos los adjetivos posibles por parte de críticos, adversarios y hasta de sus colaboradores.

Más allá de las anécdotas, como que Donald Trump suele irse a la cama a las 6:30 de la tarde rodeado de televisiones y con una hamburguesa de McDonald ́s en la mano, o de cómo tuvieron que prepararle una sesión para explicarle la Constitución y que su atención simplemente se desvaneció a mitad de la reunión, el significado del éxito de este libro me parece que es lo más llamativo.

Fuego y furia está salpicado de citas textuales y de anécdotas, producto de entrevistas con decenas de funcionarios y hasta con el Presidente mismo; sin embargo, también está lleno de relatos imposibles de verificar o de atribuir a alguien. Que uno de los personajes más cercanos a Trump, Steve Bannon, fuera la fuente de muchos de estos relatos, ya es de suyo preocupante, porque no es claro si sus revelaciones son producto de su desencanto con la administración después de su caída en desgracia, si son parte de una estrategia en la que él pretendía asumirse como heredero del movimiento nacionalista-xenófobo, que llevó a la victoria republicana o, en el fondo, si son confiables.

En cualquiera de los casos, el éxito de este libro gira alrededor del morbo y de la creación de un relato imposible de someter a escrutinio más allá de los dichos, por lo que probablemente sea el reflejo perfecto de a dónde se ha movido la aguja de la discusión pública en Estados Unidos. Los hechos prácticamente salieron de la agenda pública desde el día 1 de esa administración, con negaciones de hechos científicamente comprobados, como la injerencia humana en el cambio climático; hasta la invención de conspiraciones inexistentes, como el alegato de Trump sobre “millones” de votos ilegales durante su elección que jamás pudieron ser demostrados o su señalamiento de que Obama había intervenido las comunicaciones de su oficina en Nueva York.

En la política norteamericana pareciera que las discusiones alrededor de hechos se han trasladado a los alternative facts y a que todo puede y es tildado de fake news. La línea entre lo real y lo irreal se ha comenzado a desdibujar y para muchos ya no es clara la división. Todo puede ser tan inverosímil como posible y ése es el campo ideal para la discusión con Trump. Ya no importa discutir sobre los efectos de sus políticas fiscales o las consecuencias de sus decisiones energéticas. Igualmente, pareciera que es un portazo al periodismo de investigación, ya que este texto es un relato digno de una sección de chismes y no de la discusión política. Sin embargo, tal vez por eso es el corolario perfecto de la política en tiempos de Donald Trump.