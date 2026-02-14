Versión Impresa, 14 Febrero 2026

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Encargado de los criticados libros de texto Anuncian dos iniciativas de ley En 4 años cifra de plagiados se dispara más de 56%
Indagan feminicidio Milán-Cortina 2026 Agatha Christie, 50 años sin la maestra de la novela policiaca
Cesan al polémico Marx Arriaga; éste reta: “Hagamos el teatro completo”
CSP lanza histórico apoyo al cine nacional y para proteger doblaje
En menos de 20 días, 20 víctimas de secuestro colectivo
Hallan sin vida a regidora de MC en Jalisco; fue estrangulada: fiscalía
Tiene el mexicano su mejor participación en JOI
méxico
- Marina blinda Carnaval de Mazatlán
- Respalda CSP actuación de FGR contra Duarte
- Solicitan extradición de operadores de Silvano
- Niegan amparo a García Cabeza de Vaca y familia
- Defiende oposición servicio de estética en la Cámara alta
- Crean app para localización de puntos de inmunización
- CSP niega acuerdo por gobierno de Chihuahua
ciudad
estados
negocios
mundo