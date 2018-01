No es la primera vez que el angelino Danny Trejo, uno de los actores de origen mexicano con la filmografía más extensa en territorio norteamericano —Desperado, Predators, Machete— y convertido hoy en una verdadera figura de culto dentro del género de acción; se involucra en un documental. Basta mencionar títulos como Champion e Inmate #1: The Rise of Danny Trejo, para dar cuenta de ello.

Sin embargo, nunca como ahora se había involucrado a tan profundos y diversos niveles, y es que en Survivor Guide to Prison, no sólo se pone frente a las cámaras y participa como productor, sino que lo hace dejando al descubierto aquel oscuro, aunque muy conocido episodio de su vida, cuando estuvo recluido en la prisión de San Quentin, en California —debido a su adicción a la heroína—, el cual sirve como punto de partida para lo que se convierte en una interesante y muy peculiar exposición de las entrañas del funcionamiento carcelario del país vecino del norte.

El Dato: La prisión de San Quentin, en el estado de California, cuenta con el único corredor de la muerte y cámara de ejecución para hombres.

Su cómplice no podría ser más adecuado, se trata del director Matthew Cooke —How to Make Money Selling Drug— quien sin hacer grandes malabares narrativos, muestra oficio, contrasta bien la estridencia con los silencios y sabe darle el pulso adecuado a una serie de testimonios de celebridades y activistas, que se conjugan con material en video —cámaras de seguridad y monitoreo—, de las distintas situaciones que viven aquellos que por una u otra razón son arrestados, procesados y recluidos, con todos los atropellos y abusos que esto implica, llegando a ver transgredidos sus derechos legales e incluso su estatus como ser humano.

Sin duda es un acierto la inclusión como narradora de la célebre actriz Susan Sarandon —El Ansia, Thelma y Louis, Stepmom—, quien ofrece los matices necesarios para que el relato nunca pierda sobriedad a pesar de la cantidad de figuras que dan su declaración, junto a las de las mismas víctimas, y que de inmediato refieren a la cultura del entretenimiento, como Busta Rhymes, Dany Glover, Ice-T, Jesse Williams, Tom Morello, entre otros. Hay que mencionar que la propuesta también se permite cierta irreverencia, al ofrecer una serie de tips y consejos para aquellos que por desgracia en algún momento de su vida se pudieran encontrar en una situación similar y se convierte en una verdadera guía para sobrevivir.

Así pues, estamos ante un estilizado documental que sabe equilibrar un discurso crítico profundo, con los atractivos de un producto pop, efectivo tanto como entretenimiento, como testimonio de los atropellos de las autoridades y exposición punzante de las entrañas del sistema penitenciario norteamericano en donde, según estadísticas del Proyecto Inocencia —iniciativa dedicada a esclarecer este tipo de casos—, estima que podría haber cerca de 100 mil personas en cárceles estadounidenses que nunca han violado una ley.

Survivor Guide to Prison documental con duración de una con 42 minutos estará disponible a nivel internacional y en plataformas digitales a partir del mes de febrero.