Futbol: ¿México tiene necesidad de regresar a jugar torneos de Sudamerica?

Han pasado un poco más de cuatro años en los que equipos mexicanos y la Selección Nacional no compiten de manera oficial en un torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).

Una ruptura entre directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por defender los derechos del balompié mexicano y gente de Conmebol por exigir algunas fechas, provocaron que los clubes de la Liga MX y el Tricolor se hicieran a un lado de acudir a Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América, certámenes a los que se unieron desde 1993.

En 1991 se oficializó la invitación de México a la Copa América. Su debut fue en la edición de Ecuador 1993. Su primer juego fue el 16 de junio enfrentando a Colombia, partido que perdió por marcador 2-1. El siguiente duelo concluyó con empate (1-1) ante uno de los favoritos, Argentina, y cerraría la primera fase empatando a cero con Bolivia, pasó a cuartos de final como uno de los mejores terceros lugares.

Venció a Perú 4-2 el 27 de junio y en semifinales al país sede, Ecuador, 2-0 el 30 de junio permitiendo con esto pasar a la gran final en su debut. El 4 de julio disputó el partido por el título ante Argentina, cayendo en un cerrado juego 2-1, pero la selección comandada por Miguel Mejía Barón dejó un grato sabor de boca.

Las negociaciones entre presidentes de ambas partes comenzaron a llevarse a cabo para que clubes mexicanos representaran al país en la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente.

En 1998 América y Chivas acudieron a Sudamerica para dar la cara como los primeros representantes del país, las Águilas llegaron hasta los octavos de final y el Rebaño se quedó en la fase de grupos, pero a partir de ese momento comenzarían los claroscuros de México en Conmebol.

En la Copa Sudamerica, México comenzó a participar en 2005 y se alejó de la competencia en 2008, después que se dio el tema de la Influenza y hubo muchos cambios en el campeonato, tantos que Puebla y Rayados decidieron ya no participar en el torneo.

La equidad nunca estuvo del lado de México, torneo o partido que no le convenía el resultado a los equipos sudamericanos había un modo de cambiarlo para qe al final fueran favorecidos.

Para ser más precisos el 18 de noviembre de 2016, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX en ese momento, dio a conocer la noticia, señalando que los tiempos de los torneos no concordaba y que la gente de Conmebol no quiso cambiarlos para que los clubes mexicanos pudieran ir con sus mejores elementos, destacando que muy posiblemente en 2018 se regresaría a las competencias sudamericanas, pero ya es 2021 y no luce muy cercano el retorno.

“Los clubes mexicanos tendrían que jugar 14 partidos en dos meses, no hay club que aguante algo así. Creemos que participar (en la Libertadores) sí sería un retroceso. Es una decisión bien pensada", dijo en aquel momento Bonilla.

Para muchos exfutbolistas uno de los temas que en México se necesitan resolver de inmediato es el regreso de los clubes mexicanos y de la Selección Nacional a torneos de Sudamérica para que tengan un roce internacional de más nivel y no solamente compitan contra equipos de Estados Unidos y de Centroamérica.

En entrevista con La Razón, el ecuatoriano Alex Aguinaga reconoció que si las franquicias de la Liga MX desean subir su nivel es necesario que vuelvan a la Copa Libertadores y la Sudamericana, que si bien torneo tras torneo mostraban injusticias hacia los clubes mexicanos sí hacían que el futbolista tuvieran una exigencia más alta.

“México necesita un roce internacional. Es importante que regresen a una Copa Libertadores o Sudamericana para que los futbolistas tengan un poco más de exigencia y sobre todo sean volteados a ver en Europa; esos torneos son una gran vitrina para cualquier futbolista”, comentó Alex Aguinaga en exclusiva con La Razón.

Aguinaga resaltó la participación de los clubes aztecas, recordando que han llegado a tres finales de Copa Libertadores y ya salieron campeones de la Sudamericana, cuando Pachuca venció a Colo Colo en 2006 con un equipo comandado por Enrique Meza en el banquillo y jugadores de la talla de Miguel Calero, “Chaco” Giménez, “Chitiva”, Gabriel Caballero, Damián Álvarez, entre mucho otros.

“Pachuca ya demostró que sí se puede, entonces es cuestión que se llegue a buenos términos y el futbol mexicano puede regresar a cometir a sudmaerica, ya que le conviene a todas las partes. Mientras México aumenta su nivel, Conmebol tiene más competecia en sus torneos y hay que recordar y ser sinceros que muchos jugadores desean venir a México a jugar y eso está bien, tambien es una catapulta para ir a Europa”, destacó el ecuatoriano.

ARRIOLA PIDE EL MISMO TRATO

Uno de los objetivos de Mikel Arriola, nuevo presidente de la Liga MX, es que los clubes nacionales regresen a la Copa Libertadores, el torneo estelar de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).

Pumas, Toluca y Puebla fueron las últimas escuadras de la Liga MX que participaron en la Copa Libertadores, lo cual ocurrió en la edición de 2016.

Una de las condiciones principales que considera el mandamás de la Liga MX para que los equipos aztecas compitan nuevamente en el certamen sudamericano es que se les dé el mismo trato que a los de Conmebol, para lo cual lo más justo sería que si un club mexicano llega a la Final tenga derecho a recibir como local el juego de vuelta, pues cuando Cruz Azul (2001), Chivas (2010) y Tigres (2015) llegaron a la última instancia fueron visitantes en el partido definitivo.

"El tema de la Copa Libertadores está abierto. No vamos a ir si nos siguen tratando de manera desigual. Si lo que lleva México son más recursos, más patrocinadores, pero resulta que quedamos en primer lugar y no podemos jugar la final de vuelta en nuestro país, pues ahí sí estamos en una desventaja y eso me parece que no lo debemos aceptar", aseguró el directivo de la Liga MX en entrevista con el Podcast 'En tus Zapatos' de TUDN.

Otros equipos de la Liga MX que han tenido destacados actuaciones en la Copa Libertadores, aunque no han llegado a la Final, son América, Atlas y Jaguares.

UNA MINA DE ORO

Mucho se ha mencionado que México es uno de los países que más dinero le aporta a Sudamérica y sobre todo cuando militaba en los torneos organizados por la Conmebol, pero a pesar de ellos las injusticias y las críticas a los clubes de la Liga MX no paran.

Ya sean jugadores, periodistas y hasta directivos han declarado en multiples ocasiones en contra de balompiéz azteca, pero muchos otros también lo han defendido y para muestra unas declaraciones del argentino exentrenador de las Chivas, Matías Almeyda, quien en una entrevista aseguró que México es el país que le da de comer a todo Sudamerica.

“Hace 30 años que estoy en el futbol y me aburre escuchar siempre lo mismo, criticar a alguien, son todos opinólogos. Menosprecian el lugar donde trabajo. Cuando estaba en México hacían lo mismo, cuando México es el que le da de comer a toda Sudamérica a nivel futbolístico”, acotó “El Pelado” en una charla con reporteros de la cadena estadounidense ESPN.

Un análisis en el portal Transfermarkt revela que la Liga MX sería el segundo campeonato más caro de Sudamerica con un valor de 880.9 millones de dólares, solamente superado por la Serie A de Brasil que vale 1,119.6 mil millones de dólares.

De ahí le siguen la de Argentina (827 mdd), Colombia (292.5 mdd), Ecuador (198.9 mdd), Paraguay (150.3 mdd), Uruguay (140.8 mdd) y Perú (132.4 mdd).

Además de Matías Almeyda otros futbolista sudamericanos se unieron a sus declaraciones, tal es el caso de Emmanuel Villa, el exdelantero de Tecos, Cruz Azul, Tigres, Pumas entre otros aseguró que “El Pelado” tenía razón en sus declaraciones e hizo un comentario en sus redes sociales.

“¡El gran Matías Almeyda!. Qué bueno que lo explica alguien con amplio recorrido y conocimiento en el futbol mundial”, destacó.

MÉXICO SE CONFORMA EN CONCACAF… POR AHORA

Miguel España, exjugador y capitán de los Pumas al igual que de la Selección Nacional de México, charló con La Razón y dio a conocer los pros y contras que para él se verán reflejados en este 2021, resaltó que será un desafío para todo el gremio futbolístico y para los deportes.

“Será un año de mucho futbol y un año de mucho aprendizaje, de adaptarse a nuevas estrategias y quien lo haga más rápido podrá salir triunfante y no solamente a nivel de selecciones, pues todos los equipos buscarán que la pelota juega de su lado y será un bonito desafío”, destacó.

A todo esto se agregan los campeonatos femeniles, pues a pesar de que son menos que los masculinos tambien han sufrido un cambio radical en su calendarización, pero sí se agregará la Champions y Europa League Femenil y algunos clasificatorios, más los torneos locales de cada país.

Por ahora la única competencia que tiene México a nivel de clubes y en la Selección son los torneos regionales de la Concacaf, pero en muchas ocasiones dichos campeonatos no son un obstáculo, pues por lo regular siempre lo ganan y la competencia es nula antes equipos de Norte y Centro América.

“Sería muy bueno que México regrese a competir en Conmebol. Son torneos que fuguean al futbolista y lo hacen salirse de su zona de confort, pero se tienen que arreglar muchos temas para que eso pase. Suena complicado y más por el calendario que se viene, pero si regresamos a dichos torneos será muy importante, aunque sí se tienen que acabar las injusticias que se viven en Sudamérica hacia los clubes aztecas”, dijo España.

Miguel España dirigió a los Pumas en 2005 y llegó hasta la final de la Copa Sudamérica contra Boca Juniors, pero muchos errores arbitrales desde el partido de ida influyeron para que el conjunto argentino se coronara, pues en tiempo regular igualaron 1-1 y se tuvieron que ir a los penaltis.

CALENDARIO APRETADO EN 2021

La pandemia por el Covid-19 ha provocado que diversos eventos deportivos, en 2020, se atrasen, cancelen y algunos otros tuvieran que postergarse para este 2021, pero dicho hecho provoca que el año que recién inicia esté lleno de sucesos de gran envergadura.

Este 2021 será un año lleno de futbol, pues por primera vez en la historia del balompié mundial se disputarán la Copa Oro (Concacaf), América (Conmebol) y Eurocopa (UEFA); esta última estaba programada para llevarse a cabo del 12 de junio al 12 de julio de 2020, pero se disputará del 11 de junio al 11 de julio de 2021.

De julio a agosto se podrá disfrutar de competencias deportivas de élite, pero sobre todo de mucho futbol, pues la Europa, como ya se había comentado se jugará del 11 de junio al 11 de julio; la Copa América del 11 de junio al 10 de julio y la Oro del 10 de junio al 1 de agotos; añadiendo los Juegos Olímpicos, que de llevarse a cabo serán entre el 23 de julio y el 8 de agosto.

En solamente 53 días, 52 combinados, disputarán 103 partidos (en sus respectivas zonas) para demostrar quién es el mejor de su región, por lo que prácticamente dos partidos se disputarán cada 24 horas; esto aunado a que en los JO de Tokio el certamen varonil se llevará a cabo del 22 de julio al 7 de agosto con la participación de 16 selecciones.

Estos tres torneos internacionales son los más importantes de cada región a nivel de selecciones, pero a ellos también se les suman las eliminatorias mundialistas, pues iban a arancar el año pasado, pero por el coronavirus se tuvieron que postergar.

La única que inició a finales de 2020 fue la de Sudamerica, ya que son las eliminatorias más largas en el mundo para conocer a los integrantes de dicha zona en las justas veraniegas.

Pero no serán los únicos eventos importantes futbolísticamente hablando que se llevarán a cabo en 2021, ya que hay que sumarle los Juegos Olímpicos, la Champions League, el Mundial de Clubes y los respectivos torneos que tiene cada confederación y país en todo el orbe.

