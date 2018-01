El precandidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, dijo que está dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

“Lo que importa es sacar adelante a México, eso es lo más importante y pensar hacia adelante, no odio, no podría vivir con odios, soy muy feliz. Yo no odio a nadie y vamos a poder entendernos con todos”

Andrés Manuel López Obrador

Precandidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”

En entrevista con Miguel Cantón Zetina, director General del Grupo Cantón, López Obrador dijo que habrá “cero corrupción y cero impunidad y en adelante no va haber corrupción, impunidad, no va haber persecución, no va a usarse el Poder Ejecutivo en éste caso, no se dará instrucción desde la Presidencia de la República de perseguir a nadie por cuestiones de índole política, no vamos a optar por las venganzas”.

El precandidato reiteró que en caso de ganar las elecciones de 2018, retirará la pensión a los expresidentes, pues “es un abuso que se entregue una pensión en total de cinco millones de pesos mensuales”.

Asimismo, expresó que no viviría en Los Pinos, por lo que pasarían a ser parte del Bosque de Chapultepec, como “un espacio para la recreación, las artes y la cultura del pueblo de México. Voy a vivir en la casa que vivo actualmente hasta que Jesús, mi hijo pequeño, termine la primaria, y yo voy a rentar una casa cerca de Palacio Nacional”.

“No voy a hacer como Salinas, padre de la desigualdad moderna, porque él fue quien ocasionó esta tragedia nacional, porque él fue el que produjo esta monstruosa desigualdad económica y social que padecemos; no quiero ser como Calderón que se robó la presidencia no hay duda, y convirtió al país en un cementerio desatando la guerra contra el narcotráfico”

Al ser cuestionado sobre si es el mismo ahora que hace unos años, el tabasqueño aseveró que tiene más experiencia y que está “más consciente de la necesidad de un cambio, sé cómo llevarlo a cabo, de manera ordenada, sin sobresaltos, tengo la formula”.

Añadió que no aumentará los impuestos, “no voy a endeudar el país, vamos a terminar con la corrupción y vamos a terminar con los privilegios y vamos ahorrar” y aseguró que no quiere ser un presidente “del montón” ni “mediocre”.

