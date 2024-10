Frentes contra la reforma

Y resulta que ayer tanto en la Corte como en el Consejo de la Judicatura, sendas mayorías de quienes encabezan cada una de esas instituciones determinaron, por un lado, dar trámite a una consulta relacionada con la reforma judicial; y, por otro, extender el paro de labores en el Poder Judicial. En el primer caso, la votación fue de ocho: Norma Piña, Juan Luis González Alcántara, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Javier Laynez, Margarita Ríos-Farjat y Jorge Pardo; contra tres: Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz. En el segundo fue de cuatro: de Piña Hernández y de los consejeros José Alfonso Montalvo, Sergio Javier Molina y Lilia Mónica López; contra tres: de Bernardo Bátiz, Celia Maya y Eva Verónica de Gyves, quienes insistieron en que las y los trabajadores debían regresar a laborar no el 11 sino desde este 3 de octubre. Ésos representan los frentes que están en choque por la reforma judicial.

El fast track de tres que valida a Alito

Y fueron los magistrados Mónica Soto y los Felipes, de la Mata y Fuentes, los que ayer no le dieron una bocanada de oxígeno a Alejandro Moreno, sino, nos comentan, toda una atmósfera. Y es que con sus votos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinaron validar su reelección al frente del PRI y hasta la posibilidad de que en 2028 pueda repetir en el cargo. Son varios los temas, nos recuerdan, los que han pasado por el voto decisorio de este bloque de magistrados, lo cual ha generado en ocasiones controversias y recelo. Ahora ocurrió que los tres votaron en contra de la propuesta de Janine Otálora que iba en el sentido de confirmar la resolución del INE de no avalar las reformas a los estatutos del tricolor. Sólo respaldó su planteamiento Reyes Rodríguez. Nos dicen que también ha inquietado en las propias filas tricolores la pronta y muy expedita tramitación del asunto y la larga noche que se le viene al PRI. Uf.

Sin remordimientos

Y entre quienes acuden con regularidad al centro comercial Plaza Artz, en el Pedregal, donde hay varias tiendas de artículos de lujo y restaurantes de renombre, no pasó desapercibida la presencia de la extitular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, en el refinado Nostos, disfrutando de una buena y larga comida. Nos cuentan quienes pasaron por ahí que se veía relajada, sin responsabilidad ni preocupaciones. Sin remordimiento alguno y más bien haciendo gala de las palabras que pronunció tras las críticas a su gestión tras los resultados del país en los Juegos Olímpicos de París: “Todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido ni marida, ni nadie que me exija por qué gasto”, dijo entonces. Nos comentan, sin embargo, que, para bien, y a diferencia de lo que ocurrió con el deporte nacional, en el restaurante no dejó ningún plato roto. Cómo son.

Y del otro lado…

Y hablando de la reforma judicial, es en el Senado donde siguen acusando trabas para la implementación de la reforma al Poder Judicial. Este jueves, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara alta, ratificó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha querido entregar la lista de cargos para instrumentar la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros. Aseguró que los emisarios legislativos no fueron bien recibidos en el recinto judicial, y que tampoco los dejaron pasar a una oficina; que todos los tratos se llevaron a cabo en la calle de Venustiano Carranza y Erasmo Castellanos. Nos dicen que en el grupo parlamentario de Morena en el Senado han pensado en implementar los juicios políticos contra aquellos que están poniendo trabas, aunque sobre este tema hay diferencias de opinión, porque parecía una medida radical. Considera que con la fuerza y controles que detenta la convocatoria va a salir en forma y cumpliendo los tiempos pactados. Por lo pronto, pendientes.

Jaloneo por comisiones

Y donde van a salir chispas, nos comentan, es en el reparto de comisiones en la Cámara de Diputados y no precisamente entre fracciones, porque en ese tema está claro que con su mayoría las bancadas que conforman la 4T habrán de quedarse con al menos la mitad, además de varios comités y espacios de decisión. La batalla dura estará adentro de la bancada mayoritaria. Y es que tentativamente, se informó ayer, los guindas van a presidir entre 25 y 27 comisiones, al PAN le corresponden 7, al PRI 4, al PT 5, y a MC entre 2 y 3. Ha adelantado el coordinador de los diputados de la mayoría que si bien estarían encabezando entre 25 y 27, la bancada tiene 253 legisladores y, obviamente, todos quieren ser presidentes de comisión. Así que en Morena sólo habrá de dos: o se logra un acuerdo y se reparten los espacios por consenso, o en una de ésas se van a la votación interna y, como es sabido, por esa vía, siempre resultan algunos lastimados. Lo bonito es lo feo que se va a poner, nos dicen.

Plan con maña de Layda

No se entiende, nos señalan, la decisión de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de otorgar más poder a su secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz. En virtud de una reforma que la primera hizo aprobar en el Congreso local, doña Marcela adquirió atribuciones incluso por encima del secretario de Gobierno. A la mandataria no le importaron los señalamientos por malos tratos y pésimo equipamiento que provocaron un movimiento de protesta de policías en la primavera. Tampoco los deplorables resultados en materia de prevención del delito, que se reflejan con ilícitos al alza en la entidad. Layda empoderó a Marcela, al mismo tiempo que reanudó, nos comentan, la represión hacia los uniformados inconformes. ¿Cómo entenderlo? Hay quien cree que detrás de esta maniobra hay plan con maña, pues en el órgano desconcentrado que ahora manejará la titular de la SPSC se mueven cuantiosos recursos en compras y contratación de servicios. Muchos piensan que el asunto va por ahí. ¿Será?