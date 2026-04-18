Versión Impresa, 18 de Abril 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
méxico
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- Exigen rendición de cuentas por derrames
- Celebra Lula la asistencia de Presidenta en cumbre
- Llega Sheinbaum a España a cumbre progresista
- FGR busca pasar del “individualismo institucional” a la coordinación
- Dejan colgados a 30 becados del Poli en el extranjero
- Del mercado negro, 1 de cada 4 cigarros que fuman los mexicanos; narco controla
- Proyectan sacar 10 leyes en San Lázaro
- Plantean aspirantes al INE mayor austeridad
- Alcanzan pacto para poner tope al litro del diésel
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