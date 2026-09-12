Versión Impresa, 12 de Septiembre 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
El guinda congela su proceso electoral Etapa de aprendizaje, en su etapa final
Disminuyen delitos de alto impacto Rinde su 5.o Informe Considera sensible el cambio de imagen Honran la memoria de casi 3 mil víctimas René Goscinny, un genio de cien años
En medio de disputas internas Morena deja en suspenso 12 de 17 coordinadores al 27
Ministro Hugo Aguilar resalta madurez de la nueva Corte
Caída en homicidios de 64% en Chiapas, por estrategia federal: Sheinbaum
Presume Evelyn en Guerrero menos crímenes y más inversión
Ve consejera Humphrey pérdida de capacidad institucional del INE
EU conmemora 25 años del 11-S, sin Trump en Nueva York
René Goscinny, un genio de cien años
méxico
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