La aerolínea Damojh S.A. de C.V. , dueña de la aeronave Boeing 737 que se estrelló el pasado viernes en Cuba ocasionando la muerte de más de 100 personas, entre ellas siete mexicanos, está calificada como “no regular” desde hace ocho años, de acuerdo con autoridades hacendarias y de transporte mexicanas.

Lo anterior se revela en documentos que responden a diversas solicitudes de información sobre las operaciones de la citada aerolínea.

La Razón encontró que la aerolínea aparece desde el año 2010 enlistada como operación “no regular” autorizada para volar por parte de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) .

En el expediente 51/10, emitido el 21 de octubre de ese año, un particular solicitó información sobre las empresas que sirven de taxis aéreos y a través de un trámite de transparencia se le respondió que no podían dar una respuesta sobre cuáles prestan ese servicio; a cambio le dieron una lista de 7 mil 466 empresas aeronáuticas irregulares, como Damojh.

La empresa tiene permiso de taxi aéreo, de fletamento de pasajeros nacionales e internacionales (vuelos privados), de taller de ingeniería aeronáutica y hasta de fumigación aérea, pero como ésta, hay muchas otras compañías operando en circunstancias de ambigüedad legal y que sobrevuelan con la concesión del riesgo a la fatalidad.

El presunto dueño inicial es Francisco Pérez Alvarado, después aparece a nombre de Gilberto Sánchez Miranda, esto en una lista de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que corresponde a la Subdirección de Ingeniería, y específicamente al Departamento de Talleres Aeronáuticos, con actualizaciones hasta el año 2016.

La empresa involucrada en el accidente tiene sus oficinas en Dr. Atl número 213, colonia Santa María la Rivera, delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

En 2012 se tiene el registro de esta empresa multifacética con servicios de ingeniería aeronáutica en el Hangar 27 del Aeropuerto de Celaya, en Guanajuato. El titular de sus instalaciones es el ingeniero Néstor Hugo Hernández Barrios.

Hasta el momento, hay un historial de 15 solicitudes de información en las que se cuestiona si la empresa tiene permiso para transportar pasajeros en determinadas rutas y horarios, así como su estatus legal, ya que se sabe que fue suspendida en noviembre de 2010, y posteriormente le autorizaron operaciones de “fletamento”, por lo que cuestionan si la suspensión tuvo que ver con motivos de seguridad.

Pérez Alvarado y Sánchez Miranda, aparecen también en una lista de la SCT, de empresas con el permiso TAN-PC-SE-FAA-132, cuya concesión o autorización lleva el rubro de “indefinido”, para realizar el “servicio especializado de fumigación aérea”.

Con actualización, hasta el 3 de mayo de este año, el SAT tiene en su registro tributario de la empresa para la concesión de transporte aéreo no regular de taxi aéreo tiene vigencia de autorización indefinida; se trata de un total de seis concesiones vigentes otorgadas por la SCT: para transporte aéreo no regular de taxi aéreo nacional de pasajeros, de servicio público de transporte aéreo nacional no regular de fletamento de pasajeros, de servicio público de transporte aéreo nacional no regular de fletamento de carga, de taller aeronáutico (nacional), de servicio público de transporte aéreo internacional no regular de fletamento de pasajeros (operador mexicano), y finalmente, de Taxi Aéreo Nacional.

La corresponsabilidad de las autoridades mexicanas al tener autorizadas las concesiones para fletamento de pasajeros y taxi aéreo, tanto en vuelos nacionales e internacionales obliga a que expliquen por qué esta línea aérea seguía operando, a pesar de tantas solicitudes de información en materia de seguridad y de las inspecciones a las que se someten.