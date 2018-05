Agradece Trump a Kim por cierre de sitio de pruebas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció el sábado a Corea del Norte después de que se comprometió a destruir su sitio de pruebas nucleares previo a su reunión cumbre con Kim Jong-un en Singapur.

“Corea del Norte ha anunciado que desmantelarán el sitio de pruebas nucleares este mes, antes de la gran reunión de la Cumbre el 12 de junio”, tuiteó y añadió “¡gracias, un gesto muy inteligente y amable!

North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de mayo de 2018