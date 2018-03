La cantante del polémico video de reguetón pro AMLO, Almudena Ortiz Monasterio, aseguró que no hará más grabaciones como el de la “Niña bien”, porque su padre la amenazó con desheredarla.

Vía Twitter, la estudiante de Psicología en el ITESO de Guadalajara, difundió “oigan qué creen, ya no voy a poder hacer videos, mi papá me regañó y si no le paro ahorita me desheredan”.

“Pero manden sus video a Facebook y recuerden que con el hastang #ALMUsomostodas y bajen mi canción, besos”, agregó la joven.



El pasado 20 de marzo, un video en el que una joven baila al ritmo de reggaetón se volvió viral. En el material audiovisual la estudiante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente (ITESO) dice que va a votar por “ya sabes quién”, el slogan que ha usado la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

El video causó polémica entre los internautas y se posicionó rápidamente entre los temas más comentados con el hashtag “Niña Bien” ya que muestra a varias personas en una iglesia, entre ellas la joven protagonista y un sacerdote quien también se contonea con la música.



