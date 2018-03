Grabación de “Niña bien” fue a través de un engaño, afirma Arzobispo primado de México

Descartó promover sanciones dentro de la Iglesia católica por el polémico video; fue un engaño, fue algo que no se debió de haber hecho y, si influye o no, porque estamos en un proceso electoral, pues las autoridades electorales tendrán que intervenir

El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, descartó promover sanciones dentro de la Iglesia católica por el polémico video en apoyo al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador que fue filmado en un templo y de autoría desconocida.

“No va a haber sanción porque fue a través de un engaño, nosotros no teníamos ninguna necesidad de valorar, sino las autoridades que son correspondientes y esas son las que tienen que intervenir, es decir, las que hicieron ese engaño, fue un engaño, fue algo que no se debió de haber hecho y, si influye o no, porque estamos en un proceso electoral, pues las autoridades electorales tendrán que intervenir, nosotros ya hemos dado todos los datos de lo que pasó, ahí ya que juzguen”, dijo el Cardenal.

En conferencia de prensa, en las instalaciones del Centro de Acompañamiento y Recuperación Integral, Carlos Aguiar Retes pidió a los candidatos dar a conocer sus propuestas.

“Les pedimos a los candidatos que hagan este esfuerzo de darnos a conocer cómo piensan gobernar”, insistió.

El pasado 20 de marzo, el video en el que una joven baila al ritmo de reggaetón se volvió viral. En el material audiovisual la estudiante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente (ITESO) dice que va a votar por “ya sabes quién”, el slogan que ha usado la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

El video que ha causado polémica entre los internautas y que se posicionó rápidamente entre los temas más comentados con el hashtag “Niña Bien” muestra a varias personas en una iglesia, entre ellas la joven protagonista y un sacerdote que también se contonea con la música.

Con información de Efe

cls