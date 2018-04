El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se congratuló de que la Cámara de Diputados haya aprobado reformas para eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, y darle al país un mejor marco normativo.

“Es un día histórico porque los diputados aprobaron la iniciativa que impulsé para eliminar el fuero a los servidores públicos. Seré el primer Presidente sin fuero”, enfatizó el aspirante del PRI, PVEM y Nueva Alianza.

“Es un día importante porque la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprueba la ley para eliminar el fuero que presentamos; seguimos avanzando en darle al país un mejor marco normativo y de dar un paso importante para ser el primer Presidente sin fuero. Me da mucho gusto”, aseguró.

Tras exponer sus propuestas de campaña y firmar la carta-compromiso Cinco Ejes para un México Próspero, con integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), el aspirante presidencial reconoció el trabajo de los legisladores.

Adelantó que los diputados han mostrado un compromiso fuerte y claro en el tema desde el día de su registro como candidato. Ahora, dijo, sólo esperará que una vez que pase al Senado de la República termine su proceso legislativo para que no exista más fuero.

“Es una buena señal y una señal que abona la convicción de que seremos capaces de conducir un México en unidad, un México que vaya hacia adelante y un México que erradique de una vez por todas la corrupción de la política”, explicó.

José Antonio Meade indicó que la aprobación de la ley es un primer paso y seguramente dará los subsecuentes. Asimismo, hizo un llamado a los legisladores para aprobar antes de que se termine el periodo la eliminación del fuero.

El Dato: Meade presentó sus propuestas a la Concanaco-Servytur; entre ellas, fortalecer el Estado de derecho y la educación.

Por otra parte, mencionó que pone poca atención a lo que diga Ricardo Anaya en el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), porque “un día dice una cosa y otro día dice otra”.

“Yo me he pronunciado en favor del Estado de derecho, me he pronunciado en favor de la revisión de absolutamente todo, y cualquier acto de gobierno, respecto del cual se estime la necesidad de deslindar responsabilidades. Pero, sobre todo, me he pronunciado en favor de un Ejecutivo que no escoja qué sí y qué no. Un Ejecutivo que pretende ser él quien resuelva qué se revisa y qué no se revisa, es un candidato que no está preparado para ser Presidente”, apuntó.

Reunión en la Concanaco-Servytur

Día 21