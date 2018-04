Reportan un muerto en el incendio en la Torre Trump en Nueva York

Un hombre murió en un incendio registrado el sábado en un apartamento del rascacielos que lleva el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y que es sede de sus oficinas de negocios, informaron las autoridades.

El departamento de bomberos de la ciudad confirmó que el fuego se presentó en la planta 50 del edificio, y que allí acudieron sus equipos de tres diferentes estaciones.

Todd Brassner, de 67 años y quien estaba en el apartamento, fue trasladado al hospital y murió poco tiempo después, indicó el Departamento de Policía de Nueva York.

Registros de propiedad indican que Brassner era un comerciante de arte que adquirió su apartamento en el piso 50 en 1996.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo a través de su cuenta de Twitter que “el fuego ya había sido controlado y que el lugar afectado fue muy reducido, a la vez que dijo que los bomberos hicieron un gran trabajo”.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de abril de 2018