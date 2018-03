EU mantiene sanciones nucleares contra Norcorea tras reunión con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dijo complacido por el encuentro celebrado entre el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de China, Xi Jinping, y por la posibilidad de lograr un acuerdo que lleve a la desnuclearización de la península de Corea.

“Recibí anoche un mensaje de XI JINPING de China de que su reunión con KIM JONG UN transcurrió bien y que KIM espera con anticipación su reunión conmigo”, dijo está mañana el mandatario en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost!



En su primera reacción pública desde que el martes se confirmó el encuentro en Beijing entre ambos lideres, Trump dijo que a pesar de esa favorable noticia, su administración mantendrá las sanciones en contra del régimen norcoreano, en respuesta a la prevalencia de su programa nuclear y de misiles.

Trump se mostró también entusiasmado por la posibilidad de que la crisis nuclear en la península coreana pueda ser resuelta por la vía diplomática, tras décadas de fallidos intentos por parte de otras administraciones.

“Durante años y a través de muchas administraciones, todos dijeron que la paz y desnuclearización de la península de Corea no era siquiera una pequeña posibilidad. Ahora existe una buena oportunidad de que Kim Jong Un haga lo que es correcto por su gente y por la humanidad. Espero a nuestra reunión!”, apuntó.

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de marzo de 2018