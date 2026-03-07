Versión Impresa, 07 Marzo 2026

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
méxico
- Productividad laboral avanza un 0.5%
- Confía México que tras revisión, T-MEC siga siendo trilateral
- Discusión sería el martes y la votación el miércoles
- Frente Amplio acusa regresión democrática
- Descartan que plan B se dé en leyes secundarias
- 8M, con desafíos por inseguridad, violencia extrema, migración...
- En búsqueda del “sueño americano”, mujeres van solas con la violencia
- Pide Cuauhtémoc Blanco castigar “denuncias falsas” de mujeres
- Marchas del 8M: colectivas convocan a movilizaciones en todos los estados
- Encuentran con vida a estudiante de la UAEM
- Cierran adiestramientos de control de explosivos
- Asesinatos y violencia evidencian alto riesgo para madres buscadoras
- Lanzan Plan Kukulkán para blindar el Mundial
- Faltan detenciones por el caso rancho Izaguirre
- Lotería honra la lucha de mujeres por sus derechos
mundo