Versión Impresa, 16 de Mayo 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Y la UIF congela cuentas a Rocha e hijos Entablan decimocuarta llamada
Estiman 390 mil desalojados hasta 2024
Es un día de “lucha y protesta”, dicen
Preocupa que mal clima prevalezca en Mundial El último Houellebecq
Se entregan a EU los exsecretarios de Seguridad y de Finanzas de Sinaloa
Sheinbaum y Trump celebran conversación “cordial y excelente”
Desplazamiento por violencia también rompe la vida escolar
Marcha CNTE al Zócalo y amaga con inminente paro nacional
Inicia temporada de huracanes... pero se mantiene ola de calor
El último Houellebecq
méxico
- Se entregan a EU los exsecretarios de Seguridad y de Finanzas de Sinaloa
- Sheinbaum y Trump celebran conversación “cordial y excelente”
- Marcha CNTE al Zócalo y amaga con inminente paro nacional
- Desplazamiento por violencia también rompe la vida escolar
- Inicia temporada de huracanes... pero se mantiene ola de calor
- Va nuevo Detector de mentiras; critican censura
- Exige oposición una alerta migratoria contra Rocha
- Inicia operaciones planta pasteurizadora de leche
- Niega que Delgado deje Secretaría de Educación
- Garantiza CSP mejoras laborales al magisterio
- Investiga UIF cuentas de Rocha Moya y de sus hijos
- EU busca triplicar sus acusaciones a funcionarios mexicanos: NYT