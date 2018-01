El precandidato a la Presidencia de México por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, insistió en crear una política salarial para reconocer a los profesores del país, pues dijo que si se quiere que los maestros den lo mejor de sí, se les debe reconocer.

“Si queremos un buen sistema educativo, tienen que estar en el centro de las políticas públicas las maestras y los maestros; y si queremos que las maestras y los maestros den de sí lo mejor, tenemos que reconocer ese esfuerzo con una política salarial agresiva, significativa y real”

José Antonio Meade

Precandidato presidencial del PRI

En su encuentro con la militancia de aquel estado, el exsecretario de Hacienda sostuvo: “Son la columna vertebral de nuestro esfuerzo educativo; maestros y maestras que no tienen un empleo, sino que desarrollan una vocación; maestros y maestras que son pilares de su comunidad, que son el elemento fundamental para explicar la diferencia entre una niña y un niño que sí cumplen con sus sueños y sus expectativas, y el que no lo alcanza porque no le dimos los elementos suficientes” resaltó.

Por ello señaló que en materia educativa se debe observar la experiencia de países como Finlandia, que refleja el esfuerzo de los docentes en mejores sueldos.

“Tenemos que tomar ejemplo de lo que vemos en países exitosos como Finlandia. Tiene que haber una política salarial que reconozca de la misma forma, agresiva, significativa y real, reflejada en mejores maestros y en mejores sueldos para las profesoras y los profesores” sostuvo.

El Dato: El aspirante tricolor subió a sus redes sociales la serie de videos Conoce a José Antonio Meade. En éstos responde a preguntas sobre algunos aspectos de su vida.

Por otra parte, durante el diálogo que entabló con la militancia, Meade apuntó que al acudir a distintas regiones del país, la primera petición que hacen los ciudadanos es tener mayor seguridad, para poder vivir en paz.

“El primer reclamo, el principal, el reclamo más sentido, es que quieren, y queremos todos, un México más seguro; un México en el que estemos tranquilos y un México en el que estemos en paz” dijo.

También la gente que se acerca al precandidato pide que haya estabilidad laboral y que haya buenos servicios para las comunidades –como agua potable–, por lo que Meade destacó que de ser electo ganador, construirá de la mano, gobierno y sociedad civil, las soluciones para los problemas que manifiesta la ciudadanía.

“Estoy seguro de que juntos seremos capaces de construir, no solamente los mejores perfiles, sino las mejores soluciones para que, frente a esos tres anhelos que tiene hoy el pueblo de México, aquí en esta alternativa, juntos, encuentren quienes pueden poner sobre la mesa las mejores soluciones” , manifestó.

Asimismo, dijo que buscará generar un entorno en que los jóvenes de México estén cerca de las oportunidades y así utilizar las herramientas de la educación para seguir progresando.

“Para poder construir un entorno que a los jóvenes les permita estar cerca de las oportunidades que este país les tiene que dar, no es suficiente agotarnos en el tema del recurso público y el apoyo a la beca; es necesario revisar integralmente lo necesario para que encuentren un entorno en donde la educación les dé herramientas. Y con esas herramientas encuentren un país en el que puedan salir adelante y ser felices, persiguiendo la vocación que tengan”, aseguró.