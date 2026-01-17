Versión Impresa, 17 Enero 2026

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Cae ingreso por venta forzada Refrendan apoyo rumbo a la electoral Pide responsabilidad compartida Feminicidios también descienden
Busca control sobre Groenlandia Frente frío 28 Efrén Hernández. Una revisión
Pérdidas por gusano barrenador en México ya rebasan los mil 400 mdd
PT y Verde bajan tono sobre pluris y apoyarán a 4T en la Electoral; Claudia insiste en legislar
“Respeto mutuo y responsabilidad compartida”, pide CSP a EU
Homicidios en Edomex disminuyen más de 50%
Aranceles, a país que no apoye que EU controle Groenlandia, dice Trump
Ni el Everest ni Suiza... es el Nevado de Toluca
Efrén Hernández. Una revisión
méxico
- “Respeto mutuo y responsabilidad compartida”, pide CSP a EU
- PT y Verde bajan tono sobre pluris y apoyarán a 4T en la Electoral; Claudia insiste en legislar
- Pérdidas por gusano barrenador en México ya rebasan los mil 400 mdd
- Destaca IMSS cirugías robóticas oncológicas
- PAN pide a empresarios participar en discusión
- Alerta EU por vuelos en cielos latinoamericanos
- Marina formaliza cambios dentro de su estructura
- Denuncian protección a políticos ligados al narco
- Minimizan diferencias con los aliados de la 4T
ciudad
estados
negocios
mundo